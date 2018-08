Fästingar undersöks i unikt projekt – efterlyser jägares hjälp: "Hoppas på fästingar från djuren de skjuter"

I juni inleddes ett unikt projekt där folk norr om Dalälven uppmanas att skicka in fästingar, som sedan ska artbestämmas och analyseras för att undersöka om de bär på smittor. Från Hälsingland har det hittills skickats in drygt 160 fästingar.

– Responsen har varit över förväntan och vi är så tacksamma för all hjälp som vi fått från allmänheten, säger Anna Omazic, forskare på SVA.