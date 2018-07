Ett tiotal skogsbränder i Hälsingland – läget har förvärrats under dagen

Länstyrelsen i Gävleborg meddelade under måndagskvällen att läget i Hälsingland förvärrats under dagen. Brandflyg har upptäckt flera nya bränder under dagen.

Räddningstjänsterna runt om i Hälsingland arbetar hårt för att inringa och släcka alla bränder. Dessutom måste de nya bränderna hittas och kartläggas.

Det är framförallt bränderna vid Ängra, Kårböle och Enskogen i Ljusdals kommun som slukar stora resurser just nu. Både helikoptrar, hemvärn, och bandvagnar från Trafikverket deltar i släckningsarbetet.

Men det brinner också vid Brännås, Söderåsen i Nordanstig, Rullbo i Ljusdal och vid Tovåsen utanför Edsbyn, samt på flera olika platser runt om i Hälsingland.

Samtidigt visar väderprognosen för de kommande dygnen att bränderna kommer bli svårsläckta. Det ska både vara mycket höga temperaturer och blåst. Det gör också att bränderna kan komma att spridas snabbt. Dessutom ökar risken för att nya bränder uppstår.

Här är en sammanställning från länsstyrelsen över bränder som rapporterats in under söndagen och måndagen som fortfarande pågår under måndagskvällen:

Ängra, Kårböle och Enskogen i Ljusdals kommun.

Tovåsen/Katrineberg mellan Edsbyn och Kårböle

Nya bränder som har inrapporterats under måndagseftermiddagen:

Dyråsen/Fagermyran, nära Norrdellen – okänd omfattning

Söderåsen/Grillberget, öster Norrdellen – okänd omfattning

Hasselatrakten, okänd omfattning

Jädraås, sydväst om Ockelbo – okänd omfattning

Listan är inte komplett, fler bränder kan ha rapporterats in som inte är med i länsstyrelsens sammanställning.