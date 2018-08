Enånger åkte på storförlust mot Bollnäs – resultatet inte rättvist: "Kunde ha haft lite bättre skärpa"

Nej, det blev ingen rolig måndagskväll för Enånger när Veckans match och Bollnäs Kurd gästade Brovallen.

Efter läckra prestationer av Dido Hussein kunde bortalaget springa ifrån till en 1-6-seger. Något som kanske inte var rättvist för matchen i stort.

– Vi står upp väldigt bra i första, säger Enångers kapten Pontus Åkerlund.

Enånger började faktiskt matchen med mycket bollinnehav och skapade också ett par hyfsade lägen. Bollnäs Kurd satsade mycket på crossbollar mot rappa anfallare, något som blev ett problem för EIK.

– De är jävligt snabba.

En dryg kvart in i första halvleken kom första målet signerat Dido Hussein. Samma spelare lyckades sedan också spela fram till 0-2 innan pausvila.

Enånger kom ut och fortsatte jobba på i andra halvlek, väl medvetna om att ett till mål i baken skulle vara spiken i kistan. Det fanns också lägen, bland annat på hörnor. Effektiviteten saknades dock denna dag, något Pontus Åkerlund höll med om.

– Man ska väl ha studsen med sig. Vi kunde ha haft lite bättre skärpa framför mål.

Drygt tio minuter in på andra tilldelades Bollnäs Kurd en straff. Straffen förvaltades säkert in för 0-3. Detta gav motståndarna luft under vingarna och Enånger fick det svårt att hänga med. Tio minuter senare kom 0-4 och då var det tack och godnatt för EIK.

– Vi får några billiga mål emot oss och då rasar det, säger Pontus Åkerlund.

Ett tröstmål hann man dock faktiskt göra, när Mattias Samuelsson i en spelvändning lugnt kunde rulla in 1-6.

Efteråt ville Pontus Åkerlund betona att siffrorna kunde blivit än större i slutet om det inte vore för Enångers målvakt.

– Målvakten håller oss kvar och gör några superräddningar.

Matchfakta

Division 5 Hälsingland

Enångers IK – Bollnäs Kurd 1-6 (0-2)

Målen: 0-1 Dido Hussein (17), 0-2 Nahom Kifle Tedros (35), Dido Hussein 0-3 (57), 0-4 Kani Deniz (68), 0-5 Loran Hajo (76), 0-6 Dido Hussein (83), 1-6 Mattias Samuelsson (88).

Varningar: Enånger: Rasmus Johansson. Bollnäs Kurd: Roj Bermal.

Domare: Tobias Lindén.