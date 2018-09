Emerich Roth överlevde förintelsen – besöket väckte känslor: "Skrämmande vindar som blåser"

Vissa höll för ansiktet, andra grät.

Det blev en stark upplevelse när 94-årige Emerich Roth, en av Förintelsens få överlevande vid liv i dag, besökte Forsa folkhögskola.

– Det är så skrämmande alltihop, med de vindar som blåser i dag och ett sånt viktigt val som närmar sig, säger Anna Sandström som deltog.

Den tredje december 1950 kom den då 27-årige Emerich Roth till Sverige från dåvarande Tjeckoslovakien. Med sig hade han en ryggsäck av erfarenheter, för tung för de flesta att bära – och med ett tydligt mål. Att hitta sin syster Elisabeth.

Det ingen visste då var att den unge mannen genomlevt fem olika koncentrationsläger i dåtidens Nazityskland, och att han endast en tid dessförinnan fått beskedet att den enda överlevande familjemedlemmen hade tagit sig till Sverige.

I dag är det desto fler som känner till Emerich Roth, i dag 94 år gammal och en av få överlevare från Förintelsen vid liv. Ett möte med några ungdomar som skanderade "Sieg Heil! Sieg Heil!" fick Emerich Roth att slutligen bryta tystnaden om sitt förflutna.

– Det som rörde mig starkast var att ingen runtomkring reagerade. Då kände jag att mitt lidande inte ska ha varit förgäves, berättar Emerich Roth för de 70-tal elever som kommit för att lyssna under tisdagens föreläsning vid Forsa folkhögskola utanför Hudiksvall.

Efter att ha utbildat sig till socionom och terapeut började Emerich Roth att föreläsa om vad hat gör med en människa – och 26 år senare kan frågan tyckas vara fortsatt viktig.

– Det är så skrämmande, med de vindar som blåser i dag och ett sånt viktigt val som närmar sig. Jag förstår inte hur upplysta människor kan förneka att förintelsen någonsin har hänt. Jag är så tacksam att jag fick vara här i dag, säger Anna Sandström, som jobbar i receptionen vid skolan och precis torkat sina tårar efter en filmvisning om Emerich Roths livsresa.

Filmen, som inledde dagen, bestod av både statistiska scener och autentiska bilder från livet i fångenskap i olika koncentrationsläger – på utsvultna judiska fångar, högar av kroppar som gjordes redo för krematorierna – men även på Emerich Roth själv, som vägde knappt 34 kilo när han slutligen behandlades på sjukhus.

Och det starka bilderna berörde många. Vissa höll för ansiktet, andra grät.

– Det var väldigt jobbigt att se filmen, det är ju så tungt. Men det är väldigt viktigt att han är och pratar i skolor. Jag kan tänka mig att desto yngre ungdomarna är, desto mer effektivt tror jag det är att få fram budskapet, säger 19-åriga Christine Ståhlberg, som läser första året på linjen Design och sömnad vid folkhögskolan.

Och det var just det budskapet som Emerich Roth ville förmedla. Allt kan kokas ner till barndomen, menade han. Hat föds i brist på kärlek i hemmet, och för att kunna leda in unga på rätt spår spelar skolan en viktig roll.

Emerich Roth verkar onekligen ha levt som han lär. Kristian Jeppesen hade precis brutit med sitt förflutna som medlem i den nynazistiska organisationen Blood and Honour när han först mötte Emerich Roth.

– Jag fick någon att bolla mina tankar med, vilket gjorde att jag blev mer medveten om hur jag behandlat andra och det hat jag burit på. Han var som en fadersgestalt. I dag tror jag att det är jätteviktigt att man fortsätter prata om Förintelsen. Jag upplever en passivitet bland folk, att man snarare blundar för det som sker i samhället. Men det var exakt det som hände i Nazityskland, berättar Kristian Jeppesen, som inte tvekade en sekund över att hjälpa till att anordna dagen tillsammans med folkhögskolan och ideella organisationen Hudik mot rasism.

Föreläsningen är den andra i raden. Redan under måndagen stod dörrarna öppen för allmänheten – och gensvaret var över all förväntan. När närmare 140 personer började trilla in fick ytterligare stolar ställas ut i gångarna av salen.

Niklas Lantz, samhälls- och historielärare, säger att bokningen av Emerich Roth är viktig för skolan.

– Vi tar inte ställning partipolitiskt, men det hör till skolans värdegrund och uppdrag att verka för demokrati och tolerans, säger han.

Inför den frågestund som avslutade dagen var Emerich Roth tydlig med att han inte ville se den leda in på en diskussion om politik. Besökarna var trots det intresserade av hur han upplevde samhällsklimatet i dag, och han konstaterade att han inte upplever att klimatet för invandrare inte känns bättre – till skillnad från när han först kom till Sverige.

När Emerich Roth tackade för sig genom att betona hur "ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon" möttes han av stora applåder.