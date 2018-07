Drogpåverkad man tog fel på bil – slog ägaren och drog kniv

Det var i september förra året som mannen trodde att några män hoppat in i hans flickväns bil. Mannen blev arg, hotade tre personer och slog också en av dem i ansiktet med knytnäven. Männen hade dock inte gjort något fel, då det var mannen som blev slagen som ägde bilen.

Mannen i 45-årsåldern från Ljusdal döms nu för misshandel, tre fall av olaga hot och brott mot knivlagen.

I november samma år vaknade flera boende vid riksväg 84 i Forsa av att en man bankade på dörrar. Han krossade en ruta på fastigheten, bröt sig in i källaren och kastade bilbatterier i golvet och krossade rutor på en bil. Mannen ska under tiden ha skrikit att han köpt huset och att han därmed hade rätt att få komma in.

I rätten sa mannen att han varit till Forsa för att besöka en vän och att han inte varit i närheten av den aktuella fastigheten.

Även i det här fallet anser Hudiksvalls tingsrätt att mannen i 45-årsåldern är skyldig, och dömer honom för försök till stöld, och två fall av skadegörelse.

Mannen döms dessutom för att vid tre tillfällen ha kört bil utan körkort, samt för att ha kört bil grovt rattfull i Ljusdal.

Ljusdalsbon förekommer i belastningsregistret under 40 avsnitt, och tingsrätten anser att den nya brottsligheten motsvarar fängelse i fem månader. Men eftersom brottsligheten är rotad i mannens missbruksproblematik, som han redan påbörjat vård mot, döms han till skyddstillsyn och en särskild behandlingsplan. Han ska dessutom betala totalt 48 847 kronor i skadestånd till fyra olika målsägare.