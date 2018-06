Cecilia Bergåkras nya succé – tog SM-silver i Strömsholm "Ska fira stort"

Cecilia Bergåkra fortsätter att leverera på hästryggen.

Under Strömsholmsdagarna stod hon för flera starka insatser och fick med sig ett SM-silver som främsta resultat.

Och det är en nöjd Bergåkra som sammanfattar helgen.

– Jag är hur nöjd som helst med alla tre hästarna under helgen och det var jättekul att ta silvret. Primavera var jättefin, säger hon.

Men det var under en annan klass som hon njöt lite extra av att rida.

– Jag har mitt kanske roligaste program i U25, så det var riktigt kul att rida.

I finalen av U25-SM slutade hon på en femteplats och i junior-SM blev det till slut en 23 plats på nioåriga Izack.

– Honom ska vi utveckla vidare och satsa mot Grand Prix.

Cecilia Bergåkra säger att planen är att utvekla Izack vidare och ta honom upp mot Grand Prix-klasserna.

– Han är väldigt ung i kroppen, han är nio år men lite efter i utbildningen, Han besitter enorma kvalitéer för de högsta klasserna och det är bara att låta det ta tid i stället för att pusha på honom.

Tre SM-finaler på en dag ingår inte i varje ryttares tävlingsdag.

Men upplägget passar Bergåkra perfekt.

– Jag rider nästan alltid flera klasser per dag på tävling, eftersom jag ofta har med mig flera stycken och för mig är det perfekt. Jag hinner bli varm i kläderna och kommer dessutom in lättare in i tävlingsmomentet, än om jag bara skulle ha en klass och gå runt och tänka på den hela dagen, säger hon.

Hur firar du efter den här helgen?

– Nu ska vi åka på en fotografering i närheten och sedan åker vi hem och då ska vi fira stort. Jag får samla alla nära och kära och alla som har hjälpt mig ända hit. Det blir nog en middag och kanske bada lite med hästarna, det är vad vi tycker är lyx, säger hon och ler stort.