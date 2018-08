Branddrabbad skog en livsfara – markägare avråds från att ge sig ut: "Är det värt att dö för?"

Tillsammans med föreningen Säker skog bjöd Länsstyrelsen under onsdagskvällen in till en säkerhetsgenomgång om att vistas i brandskadad skog. De inbjudna var markägare och jakträttighetsinnehavare, som denna kväll var dryga 20 till antalet. En andra träff arrangeras under torsdagskvällen.

Säker skog ägnar sig vanligtvis åt röj- och motorsågsutbildning, men fick i uppdrag att ta fram ett utbildningskoncept efter skogsbränderna i Västmanland 2014. Det berättar Mats Hofgren, som var med då och nu kommit till Ljusdals kommun för att dela med sig av sina kunskaper.

– Det här är i förebyggande syfte. Vi har inte haft några större skador under bränderna och vill inte ha det nu heller. Branden var en sak, men även efterföljderna innebär livsfara.

Tillsammans med Per-Anders Hansson, även han från Säker skog, informerade Mats Hofgren om hur brandskadad skog beter sig och vilken utrustning man behöver om man ska ta sig ut.

– Men helst ska man inte gå ut i skogen över huvud taget, säger Mats Hofgren.

Trädens rötter ligger efter bränderna ytligt. De faller lätt, och åt oberäkneliga håll beroende på hur rötterna skadats. Mellanskog, Holmen skog och Svea skog har tagit ansvar för ett varsitt område som efterbevakas, och arbete pågår med att trädsäkra vägarna.

– Man hugger ner skogen längs vägarna så att ingen stam ska nå fram om det faller, berättar Per-Anders Hansson.

Under mötet informerade Säker skogs representanter om säkerhetsåtgärder som är nödvändiga.

– Var helst två stycken, ha hjälm, varselklädsel och läderkängor, ha med första förband, kompass, karta och mobiltelefon med täckning, uppmanar Mats Hofgren.

Länsstyrelsen har infört tillträdesförbud för de värst drabbade områdena och hävt allemansrätten gällande desamma. Det är nu bara markägare och personer som innehar rättighet som får beträda skogen.

– Det gäller i många fall jägare, så de kommer att kunna vistas i områdena i höst. Men det är fortfarande inte lämpligt, säger Länsstyrelsens Ulrika Thorsén, också på plats.

Kring de värst drabbade områdena har Länsstyrelsen satt upp kedjor för att hindra framkomsten. Ett system har inrättats där markägare som vill in på sina områden ringer till Länsstyrelsens sambandscentral och anmäler att de bryter avspärrningen. De ska sedan även ringa och tala om när de åker därifrån. Detta för deras säkerhets skull.

Många markägare vill ut och se till sin skog. Säker skogs representanter varnar för att försöka avverka skadad skog på egen hand, av uppenbara skäl men också för att dammet utgör en hälsofara.

– Det finns inga säkra platser i brandskadad terräng, det är så mycket av skogen som är död. Helst ska man inte vistas i skogen innan en rejäl storm dragit förbi och den första blötsnön lagt sig, säger Per-Anders Hansson.

Han säger även att skogen kommer att vara farlig att vistas i under flera år.

– Man bör överväga skarpt om man över huvud taget ska ut.

Ulrika Thorsén uppmanar berörda att tänka efter, även om de gärna vill ge sig ut i skogarna.

– Man måste förstå riskerna det innebär. Är det verkligen värt att dö för?