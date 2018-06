Bollnästränarens egna ord efter skräckolyckan på Dannero: "Hinner tänka att nu går det åt helvete"

Det har gått 10 dagar sedan Stefan Arvidsson var med om tränarkarriärens hittills mest otäcka olycka.

Han körde Could It Be Magic i V4:ans andra avdelning på Dannero och satt långt ner i kön när upploppet närmade sig.

Men för Stefan Arvidsson tog det tvärt slut där sista svängen övergår till raksträcka.

– Jag såg det på nyheterna den kvällen... ja, jag flög ju rejält. Det är ju små marignaler som gör att jag inte gör illa mig mer. Det är en häst långt fram i fältet som blir rädd för något på innerplan och bryter ut och den slog väl undan benen på hästarna i andraspår. Det blev som dominobrickor och jag körde över hästen framför mig och flög, berättar Stefan Arvidsson, som slungades i en vid båge över sin häst och sedan blev liggande orörlig bredvid banan.

– Man hinner tänka att "oj, nu går det åt helvete" och sen flyger man. Efter det blev det svart. Jag har varit med om några saker under träning, men aldrig under lopp. Man tänkte ju på den olycka Jim Frick var med om, särskilt när anhöriga såg mig ligga där helt orörlig.

När sporten träffar Stefan Arvidsson på söndagen är han på Bollnästravet för att kolla när dottern Line kör ponnylopp. Av olyckan märks ingenting, men han är inte återställd än.

– Jag kommer inte jobba den här veckan som kommer, men förhoppningsvis ska jag köra lopp på fredag. Jag fick ju en rejäl hjärnskakning. Sen har mjälten och en njure fått en rejäl smäll och en ryggkota har blivit komprimerad. Men det hade kunnat vara värre, jag hade en fantastisk tur, säger 44-åringen.

Hur tror du det kommer kännas att köra lopp igen?

– Jag tror inte det blir pirrigt, man har ju varit med på några smällar. Men det vet jag inte förrän jag är med i matchen.

Förutom det ofrivilliga avbrottet som olyckan på Dannero innebar så har travlivet fått ett uppsving för Stefan Arvidsson. För ett och ett halvt år sedan lämnade han Älvkarhed, efter nästan ett decennium där, för att ha hela sin verksamhet på "semin" i Bollnäs, ett stenkast från Bollnästravet.

– Men jag kallar det för Reweljs Gård, "semin" låter inget vidare, säger Stefan och skrattar.

– Det rullar på bra och det fyller på mest hela tiden med nya roliga hästar, det är mycket unghästar som kommit och flera treåringar har börjat tävla. Jag körde fast lite i Älvkarhed och fick mindre hästar. Att stå och stampa med tio hästar, då kan man lika gärna lägga ner. När jag kom ner hit så blev det mycket lättare, man har banan bredvid och ändå är man på landet.

Så det ser ljust ut?

– Ja, jag ser fram mot nästa år då ännu fler av unghästarna kommer ut och de som redan tävlar fått ett år till på sig med träning.