Under natten fortsatte sökandet efter den försvunna kvinnan från Bollnäs

Kvinnan som är i 90-årsåldern försvann från sitt hem vid 12-tiden under söndagsförmiddagen. Polisen utökade sökområdet under kvällen och hundpatruller samt helikopter kopplades in.

– Vi har fortsatt att söka efter kvinnan och går nu ut till allmänheten för att försöka få in iakttagelser, säger Matilda Isaksson, RLC-befäl hos polisen.

Den äldre kvinnan beskrivs som smått förvirrad då hon försvann från sitt hem.

– Hon lider av en mild demenssjukdom, men skicket på henne just nu är svårt att avgöra, fortsätter Isaksson.

Polisen berättar att fler resurser kan komma att bli aktuella i sökandet efter den försvunna kvinnan.

– Hittar vi henne inte under natten så kommer nog fler att kopplas in, men det är för tidigt att säga just nu.

Polisens telefonnummer: 114 14.