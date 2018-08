Så kan Scandictomten bli en magisk sommaridyll: "Bollnäs har goda förutsättningar att få folk att stanna"

Läs mer: Löfte om brygga har inte runnit ut i sanden: "För bra idé för att inte bli av"

Anders Fährlin är uppvuxen i Bollnäs, men bor sedan 20 år tillbaka i Stockholm. Då och då besöker han hemorten för att hälsa på familj och vänner.

Under det senaste besöket gick han av en händelse in på Bollnäs kommuns hemsida och såg då den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs 2030, där allmänheten har möjlighet att skicka in förslag på förbättringar i Bollnäs stad.

– Det har ju varit en diskussion om både det ena och det andra gällande tomten vid Scandic, så jag tänkte att jag kanske kunde bidra med några idéer och när jag hade 30 minuter över skrev jag ned dem, säger Anders Fährlin.

Förslagen som bland annat handlar om att höja marknivån och muddra upp sjöbotten, bygga en 300 meter lång kaj längs viken och möjligheten att driva enklare sjötrafik mellan Vevlinge camping och centrum syftar på att göra Bollnäs attraktivare för turister.

– Många orter i närheten är duktiga på att få folk att stanna, inte bara för en fika utan i några dagar. Bollnäs har goda förutsättningar för att få folk att stanna, det skulle orten må bra av, säger Anders Fährlin.

Varför bestämde du dig för att skicka in förslagen?

– När man varit borta från staden i några år ser man den med andra ögon och man har ju alltid kvar lite känslor för sin hembygd, säger Anders Fährlin.

Anders fick senare svar av kommunen som har mottagit förslagen och tackade så mycket för synpunkterna.

– Det är jag glad och nöjd med, om jag kan bidra med någon idé som ingen har tänkt på innan så är det bra, säger han.

Erik Lundh, projektledare för Bollnäs 2030, menar att det är en del av Anders synpunkter som tas upp i förslaget på den nya fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad. Bland annat står det i sammanfattningen att serveringar, restauranger och soldäck kan vara förbättringar för området.

– Det har kommit in väldigt många förslag, vi kommer att gå igenom alla och sedan skriva ett samrådsyttrande och ge ett tydligt svar på den fördjupade översiktsplanen, säger Erik Lundh.

Här är alla förslag på förbättringar från Anders Fährlin

1. Fyll ut/höj marknivån och muddra upp sjöbotten. Bygg en 300 meter lång kaj längs viken. Skapa ett attraktivt promenadstråk längs vattnet i kombination med en mötesplats. Här promenerar människor till och från Folkets Park och Campingen.

2. Skapa förutsättningar (muddra) så att ångbåten kan lägga till och kasta loss här från kajen - i centrum! Låt ångbåten ligga förtöjd som en charmig del av vyn ut mot Varpen.

3. Gör ett antal gästplatser för båtar, så sommargäster och boende vid Varpen kan ta sin båt hela vägen till centrum och till exempel göra ärenden eller äta på restaurang. Soliga somrar kan någon privatperson även driva enklare sjötrafik mellan Vevlinge Camping och kajen vid centrum.

4. Bygg några större tvåvånings sjöbodar i hälsingestil (timmer) längs kajen och låt en bod till exempel bli en mysig restaurang av kvalitét med fantastisk terrass åt båda hållen (förmiddagssol och kvällssol). Låt en annan bod bli glassförsäljning med hemgjord glass och en presentbutik för hälsingeprodukter; lin, keramik med mera.

5. Bygga ett större trädäck längs kajen, en plats för ungdomar att hänga på.

6. Etablera ett flottarmuseum som berättar om skogsnäringen och flottningen längs Ljusnan. Här kan man knyta an till sågverkstomten med bilder från flottningen förr. En turistattraktion som man stannar till vid.

7. Allt detta tillsammans blir ett givet turiststopp, till exempel för sommarturister och för bussresor för äldre (Hälsingland runt eller Gävle-Järvsö över dagen). Ohnbacken ligger dessutom ett stenkast bort, och med en förbättrade skyltningar och historieberättande om Ohnbackens betydelse så kan dessa två attraktioner tillsammans bli en plats värd att stanna till på.

8. Ett ytterligare alternativ är att även låta Scandic bygga två sjöbodar som kan erbjudas som ett unikt boende med det ”lilla extra”. Vakna upp längs Ljusnans strand.