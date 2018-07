Räddningstjänsten bekämpade skogsbrand utanför Kilafors – branden under kontroll

Räddningstjänsten larmades vid klockan 12.27 om en befarad markbrand i terrängen i närheten av Västra Gällsjön, Kilafors.

Enligt SOS Alarm ska en person ha sett en rökpelare på avstånd och slagit larm. När den första styrkan anlände till platsen kunde de konstatera att det rörde sig om en fullt utvecklad skogsbrand.

– Det är cirka en hektar som brinner. Vi har lyckats komma runt branden nu så det ser rätt positivt ut och vi har en förhoppning om att få stopp på den, säger räddningstjänstens insatsledare Johan Berggren.

Räddningstjänsten i Bollnäs fanns på plats tillsammans med deltidsstyrkor från Kilafors och Holmsveden.

– Platsen är rätt avlägsen men ligger hyfsat lämpligt intill en väg, säger Johan Berggren.

Under eftermiddagen kunde räddningstjänsten meddela att de omringat branden och att den då ansågs vara under kontroll. Släckningsarbetet fortsatte under eftermiddagen och kvällen.

Vid 20-tiden meddelade räddningstjänsten att branden var släckt och att de nu lämnat över ansvaret till markägarna. Brandområdet var på cirka 80x80 meter.

Kartan visar en ungefärlig position.