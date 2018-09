Pride tågar in i Bollnäs: "Det handlar om vilket typ av samhälle vi vill ha"

Mitt i den brinnande valspurten hissar Bollnäs den regnbågsfärgade prideflaggan för att demonstrera för hbtq-personers rättigheter.

– Vissa kan inte visa sin kärlek öppet eller visa sin identitet utan att riskera hot, hat och trakasserier. Så ser tyvärr verkligheten ut även i Bollnäs, därför är det viktigt att lyfta de här frågorna på den politiska agendan. Det handlar om mänskliga rättigheter, värderingar och om vilket typ av samhälle vi vill ha, säger Emelie Lundin, ordförande i föreningen Bollnäs Pride.

Årets program är till skillnad från förra årets veckolånga agenda koncentrerat kring endast ett fåtal dagar.

Torsdagen och fredagen varvas med föreläsningar, en politikerpanel, en filmvisning, en humorföreställning samt en skaparverkstad, där tillfälle ges att jobba på plakaten inför lördagens stora prideparad.

Pridefestivalen avslutas under lördagskvällen i Folkets park ute på Långnäs, med uppträdande av årets pridelåtskrivare House of Say samt Kerstin Ljungström.

– Det är massor av olika saker som händer. Även om det är lite kortare program i år än förra året så känns det bra, säger Emelie Lundin, som byggt ihop årets program genom den nystartade organisationen Bollnäs Pride och en rad olika samarbetspartners.

Emelie Lundin håller hårt vid att frågor som rör mångfald och öppenhet kring identitet och sexuell läggning inte handlar om något särintresse för hbtq-personer, utan något som rör alla.

– Det handlar om vem som är trygg i en kommun, hur det ska se ut i skolan och på arbetsplatsen, och det är frågor som berör alla, säger hon.

Emelie Lundin menar att det finns en fördom att pride och hbtq-frågor är synonymt med storstaden, varför det egentligen är extra viktigt att lyfta de här frågorna just på en mindre ort.

– Bollnäs ska vara en stad för alla. Ingen ska behöva lämna sin hemstad för att kunna vara sig själv. Det är viktigt att det finns en öppenhet och en mångfald av människor i Bollnäs likväl som i Göteborg, säger hon.

Arrangörerna hoppas att så många som möjligt som delar Pride-rörelsens värderingar om mångfald och öppenhet sluter upp och deltar i årets prideparad.

– Det är en fest där vi firar mångfald, men en Prideparad är också en demonstration. Vi vill att alla ska delta, men sedan är det hbtq-människors erfarenhet som ska stå i centrum, säger Emelie Lundin.