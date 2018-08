Nytt album från Doka firas med Hawaii-fest: "Alla förtjänar att höra det här albumet"

För tre år sedan släppte det lokala Bollnäs-bandet Doka albumet New Era. Men i år handlar allt om den nypolerade plattan Separate Ways som släpptes under förra fredagen genom skivbolaget AMTY Records.

– Det nya albumet är så jävla mycket bättre. Den är mörkare och även seriösare, anser bandets gitarrist Tomas Rosenborg.

Trummisen Tomas Eskilsson menar att de lagt ner mer tid och energi på produktionen av den här plattan, vilket han tycker märks på låtarnas kvalitet.

Han får medhåll från bandets frontperson Andree Lundh.

– Det är bättre jämfört med tidigare släpp. Allt annat vore konstigt. Det känns som att vi har hittat rätt, säger Andree Lundh.

Avgörande har varit ljudet och mixningen som de fick hjälp med av kompisen Daniel Lindblom som mixat, producerat och spelat keyboard på skivan.

– Han har varit en avgörande femte medlem. Det är otroligt roligt att samarbeta med honom, säger Andree Lundh.

Albumet Separate Ways är bandets hittills mest personliga och skildrar olika vägval i livet. De varvar politik och allvar med nära och personliga känslor som glädje och sorg, vilket gör avtryck på soundet.

– Själva soundet jämfört med tidigare album lutar nu mer mot alternativ rock och indierock än tidigare, då vi kanske mer var bara punkrock, förklarar Andree Lundh.

Förra veckans albumsläpp firas på lördag med en releasefest på Lilla k's trädgårdskök med gästartister som bland annat Zander Nord och Planet Trash, och toppas slutligen med en spelning från Doka själv.

– Vi är supertaggade och även väldigt tacksamma att vi får göra detta tillsammans med en massa grymma vänner och musiker, säger Andree Lundh, som mest ser fram emot att spela låten Take Me Back In Time.

Varför har ni valt just ett Hawaii-tema för releasefesten?

– Det är inget mer än en "god vibe"-grej. Det blir som en sommaravslutning kan man säga, menar bandmedlemmarna Niklas Ehnberg och Tomas Eskilsson.

I höst planerar Doka att släppa en musikvideo och hoppas även boka in några spelningar.

– Alla förtjänar att höra det här albumet, säger Andree Lundh.