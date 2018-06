Nassim Al Fakir vill träna Bollnäsborna: "Det är träningen som gör att jag får balans"

Den 15–16 juni ordnas ett träningsevent i Bollnäs, som arrangörerna kallar "Super weekend", för fjärde året i rad. Under fredagen och lördagen kommer det gå att prova på flera olika träningsformer, både inomhus och utomhus. Träningarna som går att testa är bland annat tap power, stav/skidgång, löpning, yoga, body balance och många fler. Totalt är det 25 olika aktiviteter och pass. Det är Karma träningscenter som anordnar helgen, tillsammans med flera andra lokala träningsanläggningar, bland annat Rörelseverkstaden och Björktjära fitness.

Under fredagen finns Nassim Al Fakir på plats för att visa upp sitt eget koncept, Fakir fitness. Nassim Al Fakir är känd musiker, skådespelare och programledare, och nu även med sitt egna träningskoncept. Det handlar främst om utmanande cirkelträning i crossfit-inspirerad anda. Egentligen skulle han leda ett pass, men nu blir det två, på grund av stort intresse.

– Det är ju roligt att det blir så, ju fler pass jag får göra, desto mer erfaren blir jag, säger Nassim Al Fakir.

Träning har alltid varit viktigt i hans liv, och han har tränat flera olika saker, men fastnat lite extra för crossfit och leder pass i sin egen träningsform, som han kallar fakir fitness, då och då – och ännu fler lär det bli.

– Ju mer jag syns, desto mer förstår folk att jag kan det här, att det inte bara är en hobby. Och jag går träningsutbildningar då och då för att lära mig ännu mer.

Huvudsysslan i Nassim Al Fakirs yrkesliv är fortfarande artisteriet och programledarskapet, men träningen tar alltså allt större plats.

– Jag gillar att träna mycket och snabbt och jag gör det med glädje, och det är främst det jag vill sprida. Om jag nu tycker att det är så kul att träna, då kanske jag kan få andra att göra det också.

Vad är då fakir fitness?

– När det gäller ordet fitness tänker folk ofta sig en kropp med lite fett och mycket muskler, men fitness har ju med hälsa att göra. Vad är det att vara vältränad? För mig handlar det om att bli stark inifrån och ut. Och fakir fitness är på sätt och vis en klassik cirkelträning, men jag gillar att blanda in lite överraskningar, att man inte vet vad som ska hända. Jag kan gilla att träna med en hundrakiloskille lika väl som en som väger fyrtio. Det är samma utmaning för båda, det gäller att hitta sin egen fitness, sin egen grej. Det tror jag att jag är bra på att hjälpa folk med.

Passen kan handla om allt från att löpa snabbt, till att klättra i ett rep för att sen dra en vikt.

– Glädje är ett smart sätt att ta sig an träning. Om du garvar medan du gör det, klarar du av det bättre. Jag är inspirerad av funktionella träningssammanhang. Jag tycker att det är lätt att hitta motivation, men många andra tycker att det är svårt. Men man måste inte ha en massa mål med sin träning heller, jag kan känna att "kom med och bara kör".

Nassim Al Fakir är inte killen som sitter stilla, utan har mycket att göra i och med sina många olika jobb, och så träningen på det. Just nu spelar han in nya avsnitt av Retorikmatchen för tv, och är aktuell med en ny familjevänlig singel, "Dansstopp".

Hur får du balans?

– Det är träningen som gör att jag får balans. Träningen är min egentid. Jag är nog mest känd för musiken och det är den som ligger mig närmast. Men jag har alltid tränat, och i och med utbildningarna vågar jag numera säga att jag kan.

I livet och i kroppen går saker och ting i faser, menar Nassim Al Fakir.

– Man måste känna in kroppen när man väl har börjat träna, för man presterar på olika sätt olika dagar beroende på hormonnivåer och saker som händer i vardagen. Det måste man ta med sig i tanken in på gymmet, att anpassa efter vad du kan just då. Då blir det hundra procent.

Vad kan Bollnäsborna förvänta sig av ditt pass?

– Mycket energi och glädje, energi är det viktigaste. Det är det jag vill uppnå.