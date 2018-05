Mästare på isen – nu kämpar Anders Eriksson mot mossa i Florida: "En trevlig karriär kommer upp"

I dag bor Ante i Delray Beach i Florida, USA. Med bil gör man resan på ungefär en halvtimme från Fort Lauderdale.

Sedan en tid är Ante skild från mamman till deras gemensamma barn: Abby, tolv år, Brooke tio år, och sonen Mason som är sju år gammal.

– Med tre knoddar och mycket arbete så är det ingen risk att man inte får dagarna och gå, säger Ante.

Den före detta NHL-backen har gått och blivit företagare. Han är numera försäljare av vattenbaserade, kemikaliefria produkter vars uppgift är att bekämpa det som är ovälkommet.

– Här borta har vi rätt stora problem med mossa och mögel. Det som jag säljer till distributörer skadar inte naturen – och det enda man behöver göra innan man går på med våra medel är att tvätta rent med högtryck.

– Om man gör det här på sätt sätt så ska bland annat cement, gatstenar och takpannor kunna vara rena i upp till fem år, säger Ante.

Hur är det att vara företagare?

– Det är spännande och det är mycket att göra. Den första tiden efter hockeyn var det såklart en stor omställning, men jag börjar komma in i det.

Och hockeyn har Ante inte släppt, om någon trodde det.

– Jag kör några gånger i veckan, vi har ett lag som gnuggar på rätt bra här borta. Jag håller på en del med hockeyskolor också. Den verksamheten ska växa, hade jag tänkt.

Är du back?

– Jo.

Den som var med för länge sedan kommer ihåg att det var just som back Ante utmärkte sig i ung ålder.

Anders Eriksson är en av de bästa backar som spelat i Modo, och redan i tv-pucken syntes vart han var på väg när han belönades med Lill-Strimmas stipendium som bevis på att han var turneringens bästa försvarare.

Ante fick det 1990 – i Hälsinglands tröja.

Bollnässonen gick som nummer 22 i draften 1993. Det var Detroit Red Wings som lade vantarna på honom, och det var också där som Ante fick uppleva sin största framgång i karriären.

Säsongen 97/98 gick laget hela den så kallade vägen – via Phoenix, St. Louis, Dallas och Washington – och vann Stanley Cup.

Den som kan sin hockey och läser laguppställningen som Red Wings hade på den tiden, ska finna att det var en bedrift bara att få vara med i laget.

– Helt galet vilka hockeyspelare vi hade. Det var enorma namn, och det var också starkt gjort av vår tränare Scotty Bowman att få gruppen att funka så bra.

Nio av spelarna som var med när Ante vann Stanley Cup är numera en Hall of famer. Tar vi in ledarna som kvalat in i sällskapet också så stiger summan till elva.

Där fanns lagkaptenen Steve Yzerman, Nicklas Lidström, Tomas Holmström, Sergei Fedorov, Viacheslav Fetisov, Brendan Shanahan, Igor Larionov... och förstås Ante Eriksson – från bandyfästet Bollnäs i Hälsingland.

Efter Detroit var det inte över i NHL för Ante. Han har spelat för Chicago, Calgary, Toronto, Columbus, New York Rangers och Phoenix också. På 15 säsonger i Nordamerika blev det 572 matcher, 22 mål och 154 assists.

Ante hann med en sväng till Magnitogorsk i KHL också – plus att han lirade i HV71, Timrå och Växjö i den svenska ligan innan han spikade upp grillorna på väggen 2012.

– Ja, vilken resa... När den sista matchen spelades i Joe Louis Arena i Detroit blev jag inbjuden. Och när Nicklas Lidströms tröja pensionerades var jag också med, så det händer att jag träffar mina gamla polare.

Har du blivit amerikan på riktigt?

– Jag har bara mitt gröna kort ännu så länge. Vi har det lite blandat. Döttrarna är födda i Kanada och grabben i Florida.

Hur ofta är du hemma i Bollnäs?

– Minst en sommarmånad per år. Senast vi var hemma i Bollnäs var det vinter. Då spolade vi upp en isbana bakom morsans och farsans hus. Det var en skön känsla att åka där med barnen.

Har du koll på Modo?

– Absolut. De har haft det lite slitigt de senaste åren. Men man råkar ut för sånt, kolla på Leksand, Timrå och Löven.

– Om Modo gör de rätta sakerna så ordnar det sig säkert. Med en fungerande juniorverksamhet har de chans att bygga sig tillbaka.