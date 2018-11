Människorna är borta – då blomstrar naturen på amaryllisutställningen

En överväxt karusell, ett övergivet hem, en djungel – och överallt färgglada växter. Årets amaryllisutställning på Mobackes har öppnat och besökarna får ta del av en värld där vi människor har försvunnit.

– Vi började med den tanken och jobbade utifrån den. Vi försökte komma på olika miljöer som skulle kunna funka, säger Sofia Woxberg som är trädgårdsmästare på Mobackes och en av kreatörerna tillsammans med floristerna Eva-Lis Ericsson och Therese Liljendahl.

Året utställning, som är den fjortonde i ordningen och heter Welcome to the jungle, är gjort i samarbete med Borab som hjälpt till med att skänka rekvisita.

– Vi fick jättemycket hjälp av dem när vi var där och hittade en massa grejer som vi kunde bygga utställningen utifrån. Som karusellen, till exempel, och plyschsoffan som står i finrummet. Den stora stubben hittade vi också där, säger Sofia Woxberg.

Borab jobbar med återvinning, renhållning och avfall, vilket passar bra med tanke på temat.

– Idén är att det ska vara något mer än bara fint. Vi vill att man ska få någon slags tanke, vi har haft lite av ett miljötänk. Och det har verkligen tagits emot så, vilket är jättekul, säger Sofia Woxberg.

Amaryllisutställningen lockar årligen en stor mängd människor till Mobackes. Några som var där i helgen är Lisa och Vera Netsman, 11 och 8 år gamla.

– Det är jättefint, säger Lisa och får medhåll av sin syster.

Vilken är er favoritdel?

– Den här djungeldelen, säger Vera.

Mamma Karin Netsman berättar att Vera har ett naturtema i sitt rum och att det nog är därför hon dras lite extra till den.

– Den är alltid häftigt att se hur fint de gör det här. Titta på entrén bara, säger Karin Netsman och pekar mot den amaryllisklädda bågen och de röda papegojorna som välkomnar besökarna.

Amaryllisutställningen på Mobackes trädgårdscenter pågår till den 31 december.