Lovande comeback av Hamode Hussein – men motvinden håller i sig för Bollnäs: "Vi har bra spelare, måste bara hitta spelet också"

Bollnäs i en alltmer akut poängnöd behöver allt stöd som går att få, all extra dragkraft.

Därför var det också välkommet när Hamode Hussein var redo för comeback på en högre nivå igen.

Dessutom fanns backen Alen Bahonjic med på bänken igen – och gjorde ett sent inhopp – efter sin skadeperiod.

Och där har ni väl ungefär hela summan av det positiva för Bollnäs i bottenmötet med IFK Mora.

Gästerna har hittat sin rytm efter en blytung start. Efter sju (!) raka förluster kom IFK Mora till Sävstaås med nytt självförtroende efter ett lyft och två raka segrar.

Giffarna höll jämna steg i en tempofattig första halvlek som inte bjöd på särskilt många offensiva lägen åt något håll.

Ett rappt ryck och passning snett inåt bakåt från Hannes Enander gav Simon Sigvardsson ett prima läge efter dryga halvtimmen, men en back hann precis täcka ut till hörna.

I övrigt blev det bara några hyggliga skott utanför målramen.'

Det hade nog behövts lite mer.

En bit in i andra halvlek kunde nämligen Mora sätta in ett brutalt ryck med tre mål på tio minuter, varav de två första av glödheta (sex mål på tre matcher) forwarden Per Fyhr. Det första när elegant vände på en femöring och placerade in bollen vid Anders Alsings bortre stolpe – en ledning som gav ytor till två snabba kontringsmål.

– Vi började bra första tio minuterna. Vi har bra spelare i laget, men måste bara få igång ett eget spel, säger Hamode Hussein som blev allt vassare under matchen.

– Tja, det var roligt att vara tillbaka, men där tog också det roliga slut. Det gick väl bra i comebacken, men det är så surt att förlora. De slappnade av efter sitt tredje mål, det är inte mycket att säga om det här.

Bollnäs vaskade fram några bra skottlägen, men varken Simon Sigvardsson eller Viktor Roos hade någon lycka med skotten.

Och den här gången var poängen ganska långt borta.

Hamode Hussein håller ändå hoppets låga levande.

– Vi har tappat flera nyckelspelare från förra säsongen, det här tar sin tid. Förhoppningsvis kan vi vända på det här och hänga kvar.

MATCHFAKTA – FOTBOLL Division 2 Norra Svealand

Bollnäs GIF–IFK Mora 0–3 (0–0)

Mål: 0–1 (47) och 0–2 (55) Per Fyhr, 0–3 (57) Anders Johansson.

Hörnor: 8–5.

Varningar, BGIF: Hady Karim, Johan Sköld, Jens Olsson.

Domare: Anton Sjöberg, Sundsvall.

Publik: Cirka 75. (Sävstaås IP).

FAKTA – PLUS OCH MINUS FRÅN MATCHEN

PLUS

► Comebackerna

På lite längre sikt var det viktigt för Bollnäs att Hamode Hussein är tillbaka i laget. När han väl skakat av sig rosten så hittade den offensivt starke teknikern allt mer av sitt gamla vägvinnande spel. Hussein har en förmåga att frigöra ytor och ger laget en ny kreativ dimension – även om det inte gjorde någon skillnad i just den här combacken så kan det få stor betydelse i kommande matcher. Detsamma gäller en Alen Bahonjic tillbaka i spel igen, nu blev det ett kort inhopp när matchen redan var körd. Men med den defensiva grundbulten med från start igen finns det hopp – även för ett slirande jumbolag.

MINUS

► Dipparna

Den kan se bra och stabilt ut i långa stunder – men så öppnas plötsligt ett slukhål där allt bara går vilse. Spelmässigt över hela matchen var kanske inte skillnaden så stor som 0–3. den stora skillnaden var tio dystra minuter i andra halvlek när Giffarna släppte tre mål i baken, och poänghoppet var släckt. När Bollnäs måste kliva fram och trycka i underläge är laget väl sårbart för spelvändningar, som vid Moras två sista mål.

► Motvinden

Motgång föder motgång i en negativ spiral. När de få chanserna dyker upp blir det alltför stressade avslut, dessutom (så känns det åtminstone) är det absolut inget som kommer gratis till Giffarna. Det är skott som tar på täcket, det är bollar just över. Och så vidare. Efter fjolårets tunga start hittade Bollnäs tillräckligt med kraft för att klara ett nytt kontrakt. Kan det Houdini-tricket verkligen lyckas igen?