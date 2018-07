Läsartext: Dubbla pallplatser för Nyström i Världsungdomsspelen

Här har många blivande världsstjärnor tänts genom åren. En titt i rekordlistorna visar att så gott som samtliga av våra superstjärnor tävlat i Världsungdomsspelen: Christian Olsson, Erica Johansson, Stefan Holm, systrarna Kallur, Johan Wissman, Mustafa Mohamed, Robert Kronberg och Carolina Klüft är bara några! Kanske får vi se några av årets deltagare på framtidens världsscener.

Ett flertal talanger från Hudiksvall (Strands IF), Iggesund, Söderhamn och Bollnäs deltog och kämpade väl på anrika Ullevi i Göteborg. Bara att delta i här är en spännande upplevelse

Värdsungdomsspelen är ett av de första stora målen för satsande idrottsungdomar. Här får de bra erfarenhet i kamp mot bästa möjliga motstånd från både Sverige och andra länder. Spelen är för många årets höjdpunkt. En stor källa till motivation och inspiration.

Det gick bra för hälsingarna. Supertalangen Alexander Nyström från Bollnäs tävlade i P15. Han tog guld på 800 meter och silver på 300 meter i stenhård konkurrens. Verkligt strong insats. Här har Bollnäs ett stort framtidslöfte. Från samma klubb vann Malin Ström B-finalen på 100 m för damer och Vendela Öst kom på 26:e plats i höjd. Systrarna Amanda och Saga Thyr, också de från Bollnäs, deltog i längd och sprint i klasserna F14 och F12.

Lina Arousell från Iggesund satsar på kastgrenar och deltog i såväl slägga, kula och diskus. Lina var ytterst nära att ta sig till final i kula men hade inte marginalerna på sin sida denna gång. Emil Sandström P19 från Söderhamn tog sig till B-final på 100 m. Han deltog även i 200 m.

Från Strands IF lyckades både William och Viktor Thor ta sig till A-final på 100 m i P19. De slutade på 6:e och 7:e plats. William sprang för första gången under 11 sekunder på tiden 10.99! I längd hoppade broder Viktor hela 6.73 meter vilket gav honom en 7:e plats i spelen. Hoppet var både personligt rekord och nytt klubbrekord för Strands IF. Det gamla klubbrekordet för P19 har Mats Bertilssons haft ända sedan 1983 och det var 6.65 m. William och Viktor deltog även på 200 m.

Mångsysslaren Alfred Berglöf P17 satte personligt rekord i både längd, tresteg och 110 m häck. I häck räckte resultatet ända till final och en 7:e plats. Alfred deltog även i 300 m häck. Albin Silen P15 tog en strålande femte plats i slägga med nytt personligt rekord på 46.90 m. Han var även med i spjut och diskus.

I F19 nådde Moa Jern final i längd och var även med på 100 m. Harriet Hjern F 16/17 deltog i slägga, kula och 100 m. Hanna Elfström F16 deltog i längd och 100 m. Moa Ehrenbrand F15 deltog i längd, 80 m häck, 80 m och höjd. Cassandra Johnson, F14, nådde B-final på 80 meter. Hon var även med i längd och höjd. Även Ida Frank var med på höjd, längd och 80 m. I samma klass även Nora Rosengren i spjut, kula och längd. Lina Olsson i F 13 var med på 600 m och 1500 m.

