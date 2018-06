Larmet kom in till polisen i Bollnäs klockan 09.42 på söndagsmorgonen.

Någon hade under natten brutit sig in i ett hus i Kilafors via ett fönster och ska ha kommit över både kontanter och en eller flera klockor.

Platsen har spärrats av för teknisk undersökning.

Målsägande är en man i 70-årsåldern.

