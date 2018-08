Inspelning på hemmaplan för Jerker Hans-Ers: "Ibland klickar det bara"

Med en sättning om tre musiker och instrumenten fiol, hardangerfela, cittern, tolvsträngad gitarr och slagverk bildar Axvy ett hänförande sound.

Bandmedlemmarnas vägar korsades för första gången under en efterfest på Folkmusiknatta i Falun för några år sedan. Mycket har hänt sedan dess och nu är deras debut-EP under full produktion.

Till hösten och vintern väntar spelningar och då förhoppningsvis också ett albumsläpp.

Under den här veckan har de stängt in sig i studion i Arbrå. Det är ett av relativt få tillfällen då alla medlemmar är samlade.

– När man är ett distansband som vi är, och placerade på olika orter, så träffas man när det passar. Vi repar i block, så det blir inte de där vardagsrepen just nu. Det är det som är så fantastiskt med tekniken, att det går att kommunicera via nätet om låtidéer och sånt. Såklart föredrar man att träffas, men det är väldigt enkelt och fördelaktigt att kunna spela in en idé vart som helst och sedan omsätta den i praktiken, berättar Albin Broberg.

Han kommer från början kommer från Ljungskile, spelar i Axvy tolvsträngad gitarr och cittern och studerar på Högskolan för scen och musik i Göteborg.

För nyblivne riksspelmannen Jerker Hans-Ers, på fiol och hardangerfela, blir det en inspelningsvecka på hemmaplan. Sin folkmusikaliska bakgrund har han dels i sina föräldrar, men även via Kulturskolan i Bollnäs och Musikkonservatoriet i Falun.

Till hösten väntar nästa utmaning för honom. Då blir det studier på Kungliga Musikhögskolans folkmusiklinje, något som för Jerker Hans-Ers känns oerhört roligt och spännande – ett helt nytt kapitel i livet.

Mårten Hillbom från Halmstad, som är bandet slagverkare, berättar om sitt intryck av första besöket i bandkollegan Jerkers hembygd.

– Vi inspireras ju av alla platser som vi kommer till, i alla fall jag, och det har hittills gett mig och låtarna vi har spelat in både liv och lugn. Det har varit jättekul att se var Jerker har vuxit upp någonstans, och vilken låtskatt han har med sig från Hälsingland, säger Mårten Hillbom.

Han fortsätter:

– Vi arbetar mycket med instrumentens olika funktioner i ett sound. Jerker jobbar mycket rytmik i sitt fiolspel till exempel, och jag arbetar med mikrofoner till mina slagverk för att kunna spela mer dynamiskt och riktigt få fram detaljerna. Vi har också haft ett samarbete med Ehrlund mikrofoner. Det som är så roligt med den här studiosessionen är att det blir så gemytligt. Proffsutrustning i en trälada liksom. Det bästa av två världar, då blir det rätt, säger han.

Låttitlar som Hästschottis, Haralds vals och Polska efter Carl Sved är spår som kan komma att höras under en turné med Axvy.

– Våra låtar kan vara byggda kring en improvisation. Oftast är det någon som kommer med en idé och sedan bygger vi om och kring det. Folkmusik handlar mycket om arrangemang, att bygga upp kring en grund även om vi skriver det mesta själva, berättar Jerker.

Nu ligger bandets huvudfokus dels på att släppa skivan och därefter ge sig ut på turné.

– Ut och spela helt enkelt. Ibland klickar det bara och det ska man ta tillvara på, berättar medlemmarna i Axvy.

Sanna Rönnewald