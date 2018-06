Inbrott i fritidsgård i Kilafors – en man sitter anhållen

Det var på onsdagskvällen som ett vittne såg hur två personer klättrade över staket och sedan upp på en balkong för att bryta sig in i fritidsgården. Vittnet ringde polisen och fortsatte iaktta de två personerna, som inte lyckades ta sig in i byggnaden via balkongen. De försvann på baksidan av byggnaden, men kom något senare fram igen med en kasse i handen. När polisen kom försökte de gömma sig i en buske, men vittnet, som fortfarande hade kontakt med polisen, kunde berätta var de misstänkta tjuvarna hade gömt sig.

En man i 25-årsåldern är nu anhållen, misstänkt för inbrott och stöld. Den andra misstänkta personen är i tonåren. De stal bland annat godis och en ipad.