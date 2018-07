Hemmaamatören skrällde på lunchen: "Varit väldigt stressad tidigare"

– Hon har varit väldigt stressad tidigare, men har lugnat ned sig lite, förklarade Peter skrällsegern.

– Sedan får vi leta upp fler 1640-meterslopp, det här var första gången, tillade han.

Hemmaseger blev det även i första. LD-avdelningen som Tomas Pettersson vann med Kristofer Jansson-tränade Raja Ribb. Stor favorit i loppet var Mattias Djuses Now Or Never Flair I14 för tio), men denne rullade över i passgång på väg mot ledningen kort efter start.

– Då var vägen öppen för mig att ha chansen att köra i ledningen, konstaterade Tomas.

Favoriten kom sedan tillbaka utvändigt, men Tomas hade ingen tanke på att släppa.

– Nej, han hade tappat mycket på galoppen så jag ville prova i spets, fortsatte Tomas, som ryckte i sista sväng och fick många meter som räckte gott och väl till seger på 1.13,4a/2 140 meter.

Tvärtom blev det för Tomas i V4-finalen där han fick galopp med VIva Frontline i ledningen i första kurvan, vilket gynnade Ulf Ohlsson bakom favoriten B.B.S.Day Dream som sedan kunde leda hela vägen.

– Det var tacksamt att få ta över, konstaterade Ohlsson, som dock fick kämpa för att hålla utvändige Hungarian Hotwax bakom sig i mål.

– Det var stenhårt hela vägen, men jag hade marginalerna på min sina, avslutade Ohlsson.

Betrodd var även norske Björn Steinseth med sin Vangli Lykke som med knapp marginal avgjorde mot ledande Komnes Juni efter att ha fått luckan.

– Det var en fin rygg att få i Komnes Juni och när hästen utvändigt galopperade kom luckan, konsterade Björn efter stoets sjunde segrar, samtliga tagna i Sverige. Sju segrar på bara 21 starter, trots att hon är åtta.

– Hon har rett och slett inte vart god nog, det er den enkla förklaringen, menade Steinseth.

Jan-Olov Perssons treåringar fortsätter att plocka segrar och i ett V5-lopp var det Higårns Ivan V.A. som löste debuten på bästa efter en rapp avslutning. Segertiden blev 1.33,7/1 640 meter.

– Han skötte sig fantastiskt bra, det hände ju en del under vägen, konstaterade Persson.

