Halvtid i hälsingefyran – största snackisarna hittills: "Är som en 20-åring på planen"

► Delsbo – i toppen för att stanna?

Delsbo, av sig själv utnämnt till seriefavorit, har verkligen levt upp till förväntningarna. Laget, som slutade sexa i fjol, går till sommarvila som tabellettan efter bara fyra tappade poäng på elva omgångar. Delsbo värvade friskt inför säsongen och fyllde också nyligen på med tidigare HuFF-spelaren Johan Brolin som debuterade med att göra ett mål och ett målgivande pass i segermatchen mot Ljusne.

Delsbo har alltså imponerat – men frågan är om det håller hela vägen?

– Vi tittar inte så mycket på de andra lagen utan mer på vad vi själva kan göra och göra bättre. Men med tanke på spelarna som vi har fått in¨och att vi har tränat så pass bra tycker jag att vi ska vara så här bra, absolut. Jag är inte överraskad att vi ligger där vi ligger, sade fotbollsbasen Robert Backman efter den sista matchen inför sommarvilan.

► Förste utmanaren lurar bakom

Inför premiären pratade tränaren Peter Svensk om att Rengsjö brukar vara som bäst under hösten och att siktet var inställt på en placering bland de fem bästa lagen. När elva av 22 matcher är spelade ligger nykomlingen på andraplats i tabellen och bara två poäng efter Delsbo. Men målvakten Emil Johansson är inte speciellt överraskad över den utvecklingen.

– Nej, det är jag inte. Vi har ett så pass bra lag och med det här laget hade vi nog klarat oss kvar i trean. Inga problem.

Rengsjö har också seriens starkaste försvar med endast fem insläppa mål på elva matcher.

– Vi har en väldigt bra lag, det måste jag säga. Jag har spelat med många duktiga fotbollsspelare, men jag tycker att den här backlinjen tillhör en av de starkaste. Alla är bra synkade med varandra därbak och Robert Bronegård styr också upp det väldigt bra framför mig. Jag har aldrig spelat med någon som är över 40 år och som är så bra. Han är som en 20-åring på planen.

Rengsjö är för övrigt också det enda laget som besegrat serieledarna efter 1–0 hemma på IP i början av juni.

Kan ni utmana Delsbo under hösten?

– Jag ser inga problem att vi kan ta dem igen. Men Delsbo har rakt igenom en väldigt stark trupp och en bra bänk också. Det får inte bli för många skador på de äldre gubbarna i laget för då blir vi lite tunnare även om truppen är bra. Delsbo har också några rutinerade spelare i Joel Stillmark, Johan Brolin och Jesper Karlsson som vet vad som krävs. Men det kan nog gå lite hur som helst.

Kan några andra lag blanda sig i toppstriden?

– Nej, det tror jag inte. Strand trodde man innan säsongen skulle vara med där uppe och Kilafors är alltid tunga att möta. Men känslan är ändå att det är antingen vi eller Delsbo som går upp., säger Emil Johansson.

► Kilafors i topp i skytteligan

12 mål: Valter Sahlin, Kilafors.

9 mål: Kristian Fantenberg, Strand, William Eliasson, Strand.

7 mål: Jonas Nilsson, Tallåsen.

6 mål: Albin Andersson, Rengsjö, Armin Balicevac, Ilsbo, Erik Wästman, Rengsjö, Jesper Karlsson, Delsbo, Joel Stillmark, Delsbo, Robin Modd, Kilafors.

► Och mest hetlevrad är ...

... Strands Felix Örnehag som dragit på sig mest kort med ett facit på fem varningar och en utvisning. Sedan följer Patrik Berling, Tallåsen, med fem gula kort och ett koppel av spelare med fyra gula och ett rött – Kristian Fantenberg, Strand, Armin Balicevac, Ilsbo, David Mohammadi, Stugsund och Filimon Gereizgiheir, Forsa.

► Publikhajpen som kom av sig

Det var den första matchen någonsin mellan Hudiksvalls FF och Strands IF. Det som gjorde derbyt ännu mer laddat var att det vimlade av spelare som hade representerat båda lagen. Felix Örnehag i HSK och Strands Kristian Fantenberg gjorde också sitt bästa för att snacka upp intresset inför matchen. Och det pratades i förväg om en siffra runt 500 åskådare på Glysisvallens konstgräs i Hudiksvall. Men det blev till slut bara 123 som dök upp...

Själva matchen däremot gjorde ingen besviken. Strand gick upp i en 2–0-ledning efter mål av Fredrik Nilsson och Bashar Alsato. Då spelade det ingen roll att Felix Örnehag reducerade med kvarten kvar att spela. Att matchen verkligen betydde mycket vittnade inte minst att det bjöds på heta känslor från båda lagen som tvingade domaren att dela ut nio gula och ett rött kort.

► Mål, mål mera mål ...

Att det görs en hel del mål i division 4 står helt klart. Totalt 238 stycken när 66 matcher har spelats och det gör att målsnittet stannar på en bit över tre och halvt mål per match. Det klart målrikaste matcherna är Kilafors–Ljusne 9–2 och Strand–Tallåsen 8–3. Men även Strand–Kilafors 6–2, Rengsjö–Ilsbo 7–0, Strand–Forsa 6–1, Delsbo–Ilsbo 6–1 har bjudit på målkalas som gör det är värt att betala entrépengen.

► Årets negativa överraskning

Ljusne, som ramlade ur division 3 förra säsongen, är årets negativa överraskning. Laik kan se tillbaka på en turbulent säsong med ett tidigt tränarbyte när Lars Erik Flyman hoppade av efter fyra spelade matcher. Men allt är ändå inte nattsvart. Efter det att Ivan Levoshko tog över som spelade tränare har laget sakta med säkert rest på sig och med en skadefri trupp finns potential att avancera upp från bottenskiktet under hösten.

– Det har varit stolpe ut hela säsongen. Men nu får vi vila upp oss ett tag och många spelare är också på väg tillbaka Jag tycker också att spelet blir bättre och bättre för varje match. Det är bara kämpa på, sade Levoshko i förra veckan.

► Fast förankrade i botten

Stugsund parkerar i botten av tabellen och är i nuläget sex poäng efter Ljusne på rätt sida av nedflyttningsstrecket. Den hittills enda poängen hittills kom i 1–1-matchen mot Ilsbo i början av juni. Att det rekordunga (?) laget skulle få det jobbigt kom kanske inte som någon överraskning. Men det är inte på målvaktsfronten som det brister. Snarare tvärtom. När Jonatan Aamot blev skadad tidigt har både Alexander Blom och spelande tränaren Emil Hedvall fått hoppa in mellan stolparna igen. Och hittills har det blivit fem matcher från start för den förre Gefle IF-spelaren i allsvenskan.

► Flera inställda matcher

Det är inte bara i DM som lagen tvingas lämna walk over till matcherna. Det har också inträffat vid två tillfällen i division 4 hittills under säsongen. Först var det Tallåsen mot Rengsjö i den fjärde omgången. Och sedan fick Stugsund göra samma sak mot Delsbo i den tionde omgången. Att lämna walk over får också konsekvenser förutom att laget förlorar matchen med 0–3 och tvingas betala böter till förbundet. Och om det skulle hända igen under säsongen utesluts laget från vidare seriespel.

► När startar serien igen?

26 juli: Tallåsen–Forsa.

27 juli: Ilsbo–Ljusne.

28 juli: Strand–Rengsjö, Kilafors–Näsviken.

31 juli: Hudiksvalls SK–Delsbo.

1 augusti: Forsa–Stugsund.

2 augusti: Hällbo–Strand.