Fritids för alla fotbollstokiga: "Fokus ligger inte på att de ska bli proffs"

Konstgräsplanen var som vanligt grön och fin på Solrosens IP i Bollnäs. Men under måndagsförmiddagen hittades inga lagtröjor och skrikande tränare utan där fanns åtta barn, fem ledare och en hel drös med fotbollar.

Alla inblandade log med stora leenden och på ledarnas ryggar gick texten "Barn är inga elitidrottare, domaren är mänsklig, ledarna är oftast ideella, föräldrarna hejar på alla, barnidrott ska bygga på lek och glädje".

– Vi ville starta ett fotbollsfritids för barn i Bollnäs kommun. Ett där barnen får ha roligt och där fokus inte ligger på att de ska bli fotbollsproffs, säger Alamin Nurhussen som är en av ledarna från Föreningsalliansen.

Under den här veckan hålls fotbollsfritidset i Bollnäs under måndag, onsdag och fredag. Under tisdagen kommer det vara i Arbrå och på torsdag i Kilafors. Alla är välkomna att delta och ingen föranmälan krävs.

Ett av de barnen som var med var Adnan Abdullahe. Trots att fotbollsfritidset bara pågått i en timme är han väldigt nöjd över att han tog sig dit.

- Jag tycker att det är jätteroligt! Fotboll är viktigt för mig då min pappa har lärt mig jättemycket om fotboll. Han var en duktig fotbollsspelare i Somalia men efter en hård tackling fick han sluta spela. Jag vill också bli en bra fotbollsspelare, men man måste vara försiktig, säger han.

Sidar Johannes är också ett av barnen som är med. Han spelar fotbolls i Bollnäs GIF till vardags men tycker att det här också är roligt.

– Jag spelar mycket fotboll och det är jätteroligt. Det som är bra med det här är att jag får spela med andra människor än de jag vanligtvis spelar med. Några av de som är här spelar i mina motståndarlag så det är roligt att lära känna dem och kanske få nya vänner, säger han.

Linda Wallberg jobbar på Föreningsalliansen och hon säger att det har funnits en efterfrågan att starta något sånt här, både från skolan, baren själva och från deras föräldrar.

– Det är bara att dyka upp. Om man vill spela fotboll och träffa nya vänner är det här ett jättebra tillfälle. Vi har ett integrationstänk i allt vi gör och så även i detta, säger hon.