Filminspelning i Kilafors med lokalt stöd

Handlingen till kortfilmen bygger på att en naturkatastrof har chockat landet och under ett dygn följer berättelsen några personer på olika platser. Förutom Johan Bodells berättelse, som utspelar sig i och kring Kilafors, kommer tre andra kortfilmer spelas in – i Bergsjö, Karlstad och Stockholm. Alltså fyra olika manusförfattare och regissörer som har skapat fyra olika perspektiv på en och samma händelse under samma tid.

– Jag har haft den här idén i många år och försökt få ihop det och äntligen lyckades vi få till alla delarna, säger Kilaforsbördige Johan Bodell.

Inspelningen gjordes under tre dygn och färdiga blev de natten mot torsdagen. Framför kameran stod fyra skådespelare och ett antal statister och bakom kameran stod, förutom Johan Bodell själv, ett 30-tal människor.

– Det har varit en massa folk som har ställt upp och hjälpt till. Det har varit jätteroligt, man blir så glad. Det har varit en blandning av folk utifrån och människor från bygden, berättar han.

Projektet har fått stöd av Region Gävleborg och Bollnäs kommun bistod med mat till alla i filmteamet under inspelningsdagarna. De olika platserna för inspelningen har varit kyrkområdet i Hanebo, parkeringen utanför Coop i Kilafors och skogen runt Finnskogsteatern i Loses. Två av skådespelarna är Söderhamnsborna Ndey Jeng och hennes dotter Kadedja. Peter Mattsson, filmskaparen som driver sitt företag So This Is Why med bas i Kilafors, står för foto.

– Att få jobba med honom och se hans foto under inspelningen har varit fantastiskt, säger Johan Bodell.

Filmerna kommer klippas under hösten och förväntas bli färdiga i slutet av det här året, alternativt i början av nästa år.

– Vi har ju andra jobb, det här är mer en sidogrej, säger Johan Bodell, som till vardags jobbar som filmare och fotograf i Göteborg.

Men att producera, regissera, samt skriva manus till en film är ett splittrat och krävande arbete.

– Drömmen är att kunna släppa de andra bitarna och bara fokusera på regi, det är då jag trivs bäst. Jag märker att, som regissör, är det bättre att inte ha skrivit manuset själv. Det ger mer distans, vilket gör uttolkningen bättre, säger Johan Bodell.

Det går bra för honom. Hans första långfilm "A night in the cabin" har nyligen fått en distributör i USA och filmen kommer att släppas där i höst. Så den där drömmen ligger nog rätt så nära för Johan Bodell.