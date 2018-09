De sprang in pengar till Barncancerfonden: "Det var många i år"

Run of hope arrangeras i hela landet, och under lördagsförmiddagen gick startskottet för loppet i Bollnäs. Det arrangeras av Svensk fastighetsförmedling och i år slöt fler upp under förra årets lopp.

– Det var många i år. 180 har föranmält sig och sen har det ramlat in några fler efteranmälda. Men sen är det ju några som inte kommer, säger Pär Tynell från Svensk fastighetsförmedling.

Anmälningsavgiften är 50 kronor och på det lägger företaget ytterligare 50 kronor. De går direkt till välgörenhet, så den som snabbast tar sig runt banan får nöja sig med äran och lite träning.

– Allt insamlat går till Barncancerfonden. Det är ett motionslopp och inget tävlingslopp, säger Pär Tynell.

Loppet startade vid Madonnastatyn och gick runt Vågen, till och runt Scandic för att sedan avslutas där det startade. Många sprang den fem kilometer långa sträckan och vissa valde att promenera den. Det viktigaste är att få motion och att samla in pengar till välgörenhet.

Först i mål var Mårten Hellberg från Ljusdal. Han löper ofta själv, men inte för någon förening.

– Det var en skön jogg, säger han efter att ha korsat mållinjen.

Varför valde du att ställa upp i loppet?

– Jag har en flickvän här nere i Bollnäs, så jag tänkte göra henne sällskap, säger Mårten Hellberg.