Blivande företagare i digitalt projekt: "Bra utbildning för att få veta hur man startar företag i Sverige"

- Erasmusprojektet Live Canvas (bygger på Canvas-modellen. reds anm) avslutas nu med en pilotutbildning hos SFI, berättar Anna-Karin Zachrisson medan de tar paus i undervisningen.

Under fem dagar har elva blivande företagare pratat om hur man driver företag och diskuterat lokala exempel som hur klädföretag köper in vinterkollektionen under sommaren.

Projektet Live Canvas som drivits av Hälsinglands utbildningsförbund (Hufb) går ut på att effektivisera utbildning på landsbygden med hjälp av digitala medel. Exempelvis genom att använda filmer, som tagits fram under projektets gång, om företagare som driver företag både i och utanför Sverige.

Helahälsingland.se:s reporter är med under en filmvisning som varvas med diskussioner kring nya ord i filmen och hur de olika företagen jobbar. Försök själv hålla isär kassaflödeshantering, kassaflödesprognoser, kassaposition.

- Vad är moms? Undrar någon vilket leder till en lång diskussion om skillnaden mellan moms och skatt. Vad ska betalas varje månad? Och hur hänger inkomst och skatt ihop?

Tommy Henriksen, egen företagare, lotsar alla lugnt genom frågorna om hur inkomsten sätter nivån på skatten i företag. Varför momsen inte räknas som vinst och att man alltid ska tänka flera steg framåt som företagare.

- Bra planering är bästa huvudkudden, säger han.

Han vet själv att det inte är lätt att starta företag i ett nytt land. Norrman som han är. Nu driver han projektet Nyföretagarrådgivning och affärsutveckling för utrikesfödda på näringslivskontoret.

- Vi brukar säga att vi är med från idé till registrering.

- Det är lagom svårt med Live Canvas, många nya ord men det är en bra utbildning för att få veta hur man startar företag i Sverige, säger Asmaa Amayre.

Omar Rihawi sitter bredvid Asmaa, han nickar som medhåll och tillägger:

- Det är mycket att planera med företag, med kostnader och sånt. Så man inte går i konkurs. Och allt är svårt i början men det blir lättare med tiden.

Canvas-modellen är en affärsmodell som går ut på att beskriva verksamheten i nio delar. Från partners, aktiviteter, resurser, värdeposition, kundrelationer, kommunikation, kunden samt inkomst och kostnader. Alla delar hänger ihop ungefär som ett kretslopp.