BILDEXTRA: Torsbergsgymnasiets studenter tågade genom Bollnäs

Ur högtalarna skrålade: "School's out for the summer. School's out forever", med betoning på forever.

För nu har det ringt ut för sista gången för avgångseleverna vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs, som lämnande skolan för sista gången under fredagen.

I konfettiregn och solsken mottogs de av familj, släkt och vänner. Det var röda, blå och gula rosor – och gosedjur i alla sorter och storlekar som hängde tungt runt studenternas nackar.

– Det känns inte så bra i nacken, det är ganska tungt, erkänner Merd Aslan, som gick ut ekonomiprogrammet.

Han får en kram av lillebror Aslan Aslan, 8 år. Visst dröjer det innan det blir lillebrors tur att gå ut i yrkeslivet, men i alla fall storebror har sina planer klart för sig.

– Jag vill studera till fastighetsmäklare. Förhoppningsvis kommer jag in på Högskolan i Gävle, säger Merd Aslan.

Hjärtformat konfetti kryddade gräsmattan röd utanför skolan, och kramarna var många när studenterna gratulerades i havet av människor.

Men några som stack ut lite extra i folkhavet var Olivia Gränglind som bar Delsbodräkten, och hennes kompis Lina Berglund som bar Järvsödräkten.

– Det är inte så många som har dräkt på sig i dag, men i Hudik är det mer vanligt. Min klasskompis har en Järvsödräkt så vi bestämde oss för att ha på oss dem, berättar Olivia Gränglind, som gick ut programmet International Baccalaureate.

När studenterna sedan traditionsenligt tågade genom Bollnäs och uppför Onbacken sjöng de klassikern ”Sjung om studentens lyckliga dar” och glädjeskrek ”Fy fan vad vi är bra!”.

Daniel Axelsson, som gick ut Bygg och anläggningsprogrammet, gratulerades av mamma Maria Axelsson i myllret på Onbacken.

Och han har redan jobbet säkrat för framtiden. För Daniel Axelsson väntar nämligen jobb på ett plåtslageri i Stockholm.

– Jag åker utomlands till Magaluf med grabbarna nästa vecka, och sedan börjar jag jobba måndagen efter, berättar han.

Innan studenterna sprang ut i lyckoskrik utför Torsbergsgymnasiets trappa uppmanade en av lärarna skolans alla studenter att "snart väntar verkligheterna där ute", och hon kunde inte haft mer än rätt.