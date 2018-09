Bildextra: Bollnäsborna tågade genom staden i en färgglad parad – så var årets pride

Under lördagen nådde Bollnäs andra pride sin kulmen. Vid 13-tiden drog festen igång med tal, dans och musik på Brotorget innan själva paraden började.

Dansoteket inledde med en dans till Lady Gagas Born this way innan Jason Dybeck höll ett tal. Bollnäs kommunalråd Marie Centerwall (S) gick också upp och talade för att sedan lämna över scenen till House of say som gjort årets pridelåt Run with you.

Sen avgick pridetåget från Brotorget, fortsatte genom staden för att till slut anlända till Långnäsparken och slutfesten.

Ulrika Lövgren är tillsammans med Ylva Dybeck pridekapten, och hon är nöjd med lördagens karneval.

– Just nu känns det bra. Det var jättemånga som var med och det blev ett lång och fint tåg, och det gick utan incidenter vad jag har hört, säger hon.

Förra året gick runt 200 personer i 16 ekipage med i paraden enligt polisen. Föreningen har ännu inte hunnit räkna på hur många som slöt upp i år, men Ulrika Lövgrens känsla är att fler deltog.

– Det är jätteroligt att vi var så många. Jag tror att det var 25 anmälda ekipage och sen var det många som hängde på, säger hon och tillägger:

– Det är också roligt att det är så många olika typer av människor som är med.

Föreningen Bollnäs pride startade förra året och inför 2018 krymptes programmet till tre dagar.

– Förra året hade vi en hel vecka och det var nog lite överambitiöst. I år har vi också lagt större ansvar på arrangörer, alltså arrangerande föreningar som hållit i föredragen. Jag tror att det har varit bra, säger Ulrika Lövgren och fortsätter:

– Vi tycker att det är viktigt att alla delar i civilsamhället tar ansvar, och sen fungerar vi som ett paraply. Sen finns det alltid bitar att förbättra, men vi är ju en ung förening.