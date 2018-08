Bara en poäng för Bollnäs i viktiga bottenmötet – efter sent insläppt mål: "En match vi bara ska vinna"

Bollnäs låg på en trettondeplats, näst sist i tabellen, gästande BKV Norrtälje låg alldeles ovanför strecket på en tolfteplats. I matchen på Sävstaås IP såg det länge ut som att platserna skulle skifta, det efter att Bollnäs tagit ledningen redan i den trettonde minuten.

– Det känns som att vi har matchen efter det tidiga målet. Vi har lägen att göra fler mål också, men vi sätter inte chanserna, säger målskytten Ali Reza Alizadeh.

Hemmalagets 1–0-ledning höll länge, trots en forcering och flera farliga chanser under den andra halvleken från Norrtälje. Men i den 85:e minuten satt till slut kvitteringsmålet bakom Anders Alsing i Bollnäs mål.

– Det är logiskt att vi backar av lite och de trycker på i andra halvlek när det är vi som leder. Vi håller emot ganska bra och har några kontringslägen innan de sätter målet. Det är en riktigt sur förlust, säger Ali Reza Alizadeh som bland annat hade en boll i ribban strax innan Norrtäljes kvitteringsmål.

– Med tanke på hur det ser ut i tabellen så var det här en måstematch. Det här var en match vi bara skulle vinna, men nu är det bara att försöka ladda om.

Ledningsmålet han gjorde tidigt i matchen är ändå ett litet glädjeämne. Han spelades fint fram av Jwan "Dido" Hussein som gjorde sin första match tillbaka i den orangeblåa tröjan.

– "Dido" dribblar bort ett par stycken där, riktigt snyggt. Så för min del var det mest bara att lägga in den, säger Ali Reza Alizadeh.

Bortalagets kvittering följdes av en handssituation där Bollnäslägret ropade på straff. Domaren var dock säker på sin sak, ingen straff för Bollnäs, vilket förlusten ännu surare för hemmalaget.

PLUS OCH MINUS FRÅN MATCHEN

+ Spetsen i det offensiva spelet

Det som främst har saknats för Bollnäs under vårsäsongen är målen. I den här matchen blev det visserligen bara ett, men Bollnäs hade en del chanser som lika gärna kunde ha blivit mål. Nyförvärvet Dido Hussein var redan efter tretton minuters spel inblandad i målet och hade något läge att göra ett eget mål också. Han blir viktig för Bollnäs, som får fortsätta jaga säker mark, framöver.

– Viktor Roos skada

Det sista som hände i den först halvleken var att lagkaptenen Viktor Roos blev liggandes efter en smäll mot huvudet. Hjälp från sidan ropades snabbt in och han tog sig sedan av planen för egen maskin, blödande från huvudet. Det blev inget mer spel för honom utan Daniel Ölander fick kliva in och ta hans plats i den andra halvleken. Skulle Viktor Roos missa några matcher är det det sista Bollnäs behöver.

– Poängtappet

Matchen mot Norrtälje var en riktig ödesmatch. Nu är Bollnäs kvar en poäng bakom BKV, under strecket. Det är just sådana här matcher, mot lagen som också håller till i botten, som Bollnäs verkligen skulle behöva vinna. Det sent insläppta målet kan bli ödesdigert.

Matchfakta

Bollnäs GIF – BKV Norrtälje 1–1 (1–0)

Mål: 1–0 (13) Ali Reza Alizadeh, 1–1 (85) Fredric Kayembe (Shirko Shhab)

Domare: Nael Ghazi Shabo.