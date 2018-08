Asylkommittéer i brev till Migrationsverket – vill stoppa utvisningar till Afghanistan

Kommittéerna har reagerat efter att två personer som är knutna till deras asylgrupper har fått beslut om tvångsutvisning till Afghanistan. Detta ska genomföras under slutet av veckan, men Migrationsverket och gränspolisen uppmanas nu att tänka om. I brevet skriver företrädare för kommittéerna att folkgruppen hazarers situation i Afghanistan förvärrats den senaste tiden, och att de varit målgrupp för IS attacker den senaste tiden. Under förra veckan dödades 34 personer vid en attack mot ett lärosäte för hazarungdomar i Kabul.

"Att i detta läge utvisa hazarer till Afghanistan och Kabul måste kraftigt ifrågasättas om det kan vara i riktlinje med vilka förutsättningar som bör råda för en "säker utvisning"", står det i brevet som avslutas med:

"Vi anhåller att gränspolisen och Migrationsverket analyserar den aktuella situationen i Afghanistan och att alla utvisningar upphör tills ett nytt ställningstagande om rättssäkerheten gjorts".