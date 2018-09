Arrangörerna av Helsinge Dragracing Challenge fick beröm: "Det måste vara en av Sveriges bästa banor"

Meningen var att finalerna skulle köras som en endagarstävling, under lördagen. Men en tung och envis dimma låg över målområdet och gjorde att man inte fått banan torr och kunde börja köra förrän på eftermiddagen. Då fanns heller ingen chans att köra genom hela startfältet med kval och elimineringar. Därför valde man att köra två kvalrundor på lördag eftermiddag, och sedan tog man söndagen, reservdagen, i anspråk för att köra de återstående två kvalrundorna, samt elimineringen.

På grund av sommaren skogsbränder har två av seriens tävlingar fått ställas in, Race on the base i Föne, och augustitävlingen i Söderhamn, men nu var det finaldags i serien.

Hemmaseger blev det i ET Heavy, där Uffe Lundgren, Norrala, tog hem både klassegern och totalsegern i cupen. Uffe har även totalseger i EDRS Summit Super street inom räckhåll, och åker till Norge i helgen för att köra om de sista viktiga poängen i serien.

Lasse Söderlund, Järvsö, var på plats med sin kompressor-Nova och körde klassen ET Fast. Två år i rad har han slutat tvåa i Helsinge Dragracing Challenge, men i år blev det totalvinst efter att han vunnit klassen över Mats Karlsson.

Men nu är Novan till salu – kanske.

– Jag vill åka fortare, så på lördag åker jag och kollar på en Pro street-bil. Kanske blir det affär.

Men det kan också bli så att bilen stannar i familjen.

– Jag är lite sugen på att låta dottern Linnéa ta över den. Vi får väl se.

Klassens tvåa, Mats Karlsson, Umeå, körde av banan i söndagens första kval, och fick ägna flera timmar åt att rengöra bilen från jord och kolla så att inget var trasigt.

– Så jag sa direkt att jag kommer inte att köra för fullt i finalen. Jag vill bara in i bilen och köra igen, sen behöver jag kolla upp den ordentligt så att det inte är något tokigt. Jag har varit med för länge för att chansa.

I Juniordragster tog Eskil Dahls, Handen, hem klassegern, men totalsegern i Helsinge Dragracing Challenge gick till Lina Andersson, Näsviken. Främst var det Waldemar Sundin från Sundsvall som utmanade om seriesegern, och när Lina åkte ut kunde hon bara stå bredvid och vänta på resultaten. Hade Waldemar vunnit klassen hade ha även vunnit serien, men i och med att Eskil Dahls vann klassen, stod Lina som totalsegrare.

I Bracket var det tre förare som kunde ta hem seriesegern. En av dem var Patrik Svensson, Sundsvall, som vunnit den första deltävlingen. Nu upprepade han den bedriften och stod därmed som ohotad totalsegrare.

– Egentligen går bilen för fort för den här klassen. Säkerhetsbreakout är 7,0 och jag har kört 6,61 på 200 meter, så jag får anpassa körningen hela tiden.

I Bracket körde även Anders Larsson, Delsbo, med sin Road Runner från 1969. Trots att det inte blev någon finalplats var han nöjd med helgen.

– Bilen har gått jämna, fina tider hela helgen. Jag har funderat på att åka till Umeå nästa helg och köra, men jag måste nog vara hemma och snickra på huset, konstaterar han.

Från Delsbo är även Lars-Erik Jonsson, som kör en Ford Mustang Fastback från 1967.

– Jag har bara haft bilen i ett år, så jag är lite av nykomling, trots att jag är lite till åren.

Bilen, som är en ren tävlingsbil, är byggd i USA och togs in till Sverige av den som Lars-Erik köpte bilen av.

– Det har varit en bra helg, sa han innan han lastade in bilen och åkte hemåt.

Att tävlingen blev två dagar i stället för en dag, gjorde att flera av motorcykelförarna var tvungna att åka hem. Det resulterade i att Nichlas Sverin, Färila, vara hade en enda motståndare i elimineringen.

– Det var tråkigt att de inte kunde stanna. Det blev väl inte den svåraste seger jag tagit, sa Sverin.

Pro street, både klassen och serien, vanns av Christian Hedman, Gnarp, som vann finalen över Christer Åberg, Ockelbo.

– Det var tajt över mållinjen, det skilde inte mycket, sa Christian när han studerade tidkortet med Christer Åberg.

I Stock/Super stock togs klassegern hem av Björn Bondesson, Huddinge, som vann finalen över Mats Germann, Umeå.

Stock/Super stock hade, som i fjol, sin tävling Norbergs minne, förlagd till Söderhamn. I och med vinsten tog Björn Bondesson sin andra inteckning i vandringspriset, en stor Dalahäst.

– Det har varit en bra tävling. Och jag måste ge en eloge till arrangören. Banan är otrolig, och den blir bara bättre och bättre. Det är ett otroligt grepp, det måste vara en av Sveriges bästa banor, berömde Bondesson.