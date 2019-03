Immunförsvaret angrep Nicolinas hjärna – ett år senare är hon på väg tillbaka: "Jag var rädd för mig själv"

När vi ses hemma i ettan i Gävle märks inget utåt av förra årets svåra sjukdom. Men sviter sitter fortfarande i, som hjärntrötthet, UV-strålningsöverkänslighet och posttraumatiskt stressyndrom. I stället är det hennes glada energi som anger tonen, trots att samtalet handlar om en mardrömslik sommar med stort lidande för hela familjen.

Det svåraste var inte de fysiska symptomen utan att förlora sig själv i psykosen säger hon.

– Jag var rädd för mig själv, det är det otäckaste.

Hon trodde varken på läkare eller familj när de sa att hon hade SLE (se faktaruta längre ner), trodde att cellgifterna hon fick var koksaltlösning, var övertygad om att hon fått schizofreni och inte hade någon framtid.

– Hade jag inte haft min familj, hade jag inte klarat det här. Det var inte en dag som jag var ensam.

Men vi tar historien från början och backar ett år i tiden. Alltihop började förra våren, med ett uppbrott från pojkvännen, att hon blev av med jobbet när butiken gick i konkurs och flytten från Stockholm hem till föräldrarna i Hudiksvall. Hon mådde inte bra och åkte akut till sjukhuset några gånger för krampaktig smärta i bröstet, armar och ben, blixtrande huvudvärk och minnesförlust.

– Jag såg plötsligt vid middagen att jag hade nya naglar. Jag hade tappat bort att jag suttit två timmar med dem och att vi varit och handlat. Jag blev tokrädd.

Läkarna hittade ingen annan förklaring än stress, och uppmuntrade till den planerade Kretaresan med mamma över Valborg. Väl där blev hon snabbt sämre, hallucinerade, fick svårt att prata, blev svag och fick starka spasmer i vänster sida. Då, på resans andra dag, kontaktade de hotelläkaren som kopplade ihop symptomen med den reumatiska sjukdom, MCTD, som Nicolina fått som barn.

Hon minns inte så mycket av de följande dagarna på det privata sjukhus de hamnat på. Hon mådde allt sämre och hennes mamma försökte förgäves få hjälp från försäkringsbolaget och SOS alarm.

– SOS alarm ville inte hjälpa oss, de sa att vi skulle ha ringt och fått okej att åka från dem för att försäkringen skulle gälla.

Hennes mamma hittade nya flygbiljetter hem och från Arlanda åkte de direkt till akuten på Gävle sjukhus. Hon blev inlagd, oförmögen att ens duscha eller äta själv, kände sig avstängd och hallucinerade ibland. Då började den verkligt svåra tiden säger hon.

– Jag trodde att jag var knäpp, att det var något fel i huvudet.

Den övertygelsen stannade kvar i flera månader, långt efter att hon fått diagnosen SLE fastställd på Akademiska sjukhuset i Uppsala, bland annat genom ett nytt ryggmärgsprov. Hon har i efterhand fått veta att SLE:n, som inflammerat hennes centrala nervsystem, orsakat en psykos.

Hon kände sig som en belastning för familj och vänner och trodde att hon aldrig skulle bli sig själv igen. Spasmerna hade heller inte slutat. Under en permission från Gävle sjukhus krävde hon att föräldrarna, mot deras vilja, skulle köra henne till akutpsyk, där hon också blev inlagd över helgen. Då åkte hon tillbaka till sin plats på Gävle sjukhus.

– Jag gick upp på mitt rum och gjorde i ordning tre högar med saker som mina bästa vänner skulle få. Mamma hittade dem sedan och förstod.

Under våren och sommaren var förtvivlan och känslan av hopplöshet så stor att hon försökte ta sitt liv.

Hon har minnesluckor som hon fått hjälp att fylla i efterhand. Mamma har skrivit ett långt mejl som stöd till intervjun.

Familjen har hela tiden funnits tätt intill, och, när hon lät dem även släkt och vänner. Det har gjort att hon klarat den här tiden. Hon visar ett silverhalsband med inskriptionen amor vincit omnia, kärleken övervinner allt, som hon fick av sin familj och fotot på hjärtat storebror tatuerade in under cellgiftsbehandlingnen, två symboler som gett kraft under sjukdomstiden.

Hon hade tappat sina kognitiva förmågor, hennes pappa läste högt för henne, hon kunde inte koncentrera sig på något och hade dålig motorik. Hon var även starkt ljud- och ljuskänslig.

Först efter den näst sista cellgiftsbehandlingen började hon kunna ta in att symptomen berodde på SLE. Hon började söka kontakt med släkt och vänner igen och i slutet av augusti, när hon skulle fylla 27, kände hon igen sig själv igen. Psykosen hade släppt sitt grepp.

Hon sätter på nytt kaffe, det har tagit tid att berätta om de skrämmande upplevelserna sjudomen innebar. Hon tipsar om filmen och boken Brain on fire (Blackout, när hjärnan blev min fiende) där Susannah Calahan berättar om upplevelser liknande hennes.

Sedan i höstas har hon kunnat trappa ner på medicinerna och har börjat återhämta sig. I november kunde hon flytta ifrån föräldrarna till egen lägenhet i Gävle, ett steg på vägen mot sin nya vardag. Härnäst väntar arbetsträning i butik, men framtiden är oviss. Stress var sannolikt orsaken till skovet och hon är osäker på var hennes gränser går.

Ekonomin är också en osäkerhet, försäkringsbolaget har inte godkänt hennes sjukdom utan menar att den hör ihop med hennes MCTD som hon fått ersättning för.

– Men jag lever, jag har fått behandling som fungerar och min familj har kommit ännu närmare varandra.

Hon uppskattar också livet på ett annat sätt än förut.

Sjukdomsfakta

MCTD är en ovanlig, reumatisk sjukdom. Namnet är en förkortning av sjukdomens engelska namn, "blandad bindvävssjukdom". Symptomen varierar, men vanligt är ledvärk, artrit samt inflammation och värk i muskler.

SLE (Systemisk lupus erythematosus) är en autoimmun inflammationssjukdom, där immunförsvaret angriper den egna kroppen. Den räknas som en reumatisk sjukdom och drabbar främst kvinnor. 300-500 personer insjuknar årligen.

Symptomen går i skov och varierar, vanliga är inflammation i leder, hud, blodet och njurarna, men även hjärta, lungor och nervsystemet kan bli inflammerade.

Diagnosen kan vara svår att ställa eftersom symptomen varierar och kan ha andra förklaringar. Inget enskilt prov visar på SLE.

Källa: Reumatikerförbundet och 1177.se