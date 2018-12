Musikfest i två dagar med syfte att förena: "Vi vill hjälpa ungdomar att hitta mening"

Musik för Bollnäs heter evenemanget och det är Studiefrämjandet tillsammans med Maj Generation som arrangerar det hela. Under fredagen och lördagen bjuds det på spelningar av både etablerade musikakter och nykomlingar.

– Det finns en historia i den här staden där musiken spelar en mycket viktig roll, men det finns också en ny våg av musik, men de möts sällan. Så genom att anordna det här vill vi sammanföra den gamla musikhistorien med den nya vågens musik, säger Eva Persson, en av arrangörerna.

– Det kan ju inte sluta med oss, säger Peter Grehn, även han en av arrangörerna men också en flitig musiker. Han spelar bland annat i banden Morgana Lefay, Ola & Potatisarna och Den onde, den gode, den tredje.

Själva grundidén var att skapa en scen var på vilken yngre förmågor skulle få möjlighet att ta plats. Men eftersom beskedet om att bidrag till evenemanget hade beviljats kom rätt sent, så består listan till stor del av mer etablerade akter.

Men för att upptäcka vilka möjligheter som finns krävs inspirerande förebilder. Peter Grehn minns själv när han 1986 fick chansen att ställa sig på scenen.

– Det var jättehäftigt och det var då som jag insåg att jag kunde hålla på med musik och att det var det jag ville göra.

– Musik kan för många bli jätteviktigt och meningsskapande, musiken kan bli något som det är värt att hålla sig i skinnet för och det är också en viktig anledning till varför vi gör det här, att hjälpa ungdomar att hitta mening. Och filosofiskt så kan man ju säga att det handlar om att bli en del av lokalhistorien, säger Eva Persson.

Under fredagseftermiddagen fanns det möjlighet under några timmar att spontant ställa sig på scenen. Två som passade på var Sammy Lindahl och Mwami Alimasi. De skulle sjunga senare under kvällen, under artistnamnet Sammyz, men tog tillfället i akt att öva på ett par sånger.

Sammy Lindahl skriver sina egna låtar och såg fram emot kvällens uppträdande.

– Det känns bra, det ska bli kul. Det är första gången som Mwami står på scenen, men för mig är det andra gången.

Ett av banden hade ställt in sin medverkan på grund av sjukdom och i stället fick representanter från Maj Generation hoppa in och berätta lite om sig själva samt visa ett kort klipp från höstens filminspelning.

– Maj Generation är ett jättenätverk av alla oss i Bollnäs som vill göra något bra, sa Ylva Dybeck från scenen.

Sedan fortsatte musikfesten. Den onde, den gode, den tredje tog plats på scenen och spelade några av deras mest kända låtar. De gästades även av William Jonsson, som annars spelar i Planet Trash.

I publiken satt, bland andra, Tuva Bodin, Sirena Johansson och Patrick Johansson. De hade först och främst kommit för att de hade familjemedlemmar som skulle spela senare under kvällen.

– Det är bra att de ordnar det här, men synd att det inte är så mycket folk här, sa Sirena Johansson.

Musik för Bollnäs fortsätter likadant på lördagen, med spelningar från kl. 16 till midnatt. Huvudakten på lördag är Stockholmsbaserade duon Asme & Aden, artister som ungdomarna själva har önskat och bokat till arrangemanget.