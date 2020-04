Går miste om 100 000 när populära bilbingon ställs in: "En stor del av vår inkomst"

Moheds SK, Marma IF och Sorf har under flera somrar i en allians arrangerat den uppskattade bilbingon i Mohed, dit många under sommarhalvåret tar sig med drömmar om en storvinst.

I sommar tvingas dock föreningarna att ställa in bingokvällarna som skulle ha startat i mitten av maj.

– Vi har sagt nej. Dels är det väldigt många besökare som tillhör riskgrupper under bingokvällarna. Även ekonomiskt så anser vi därför att det är för riskabelt att vara med, säger Gunilla Ekengren.

– Vi gör det ju för att tjäna in pengar till föreningen så att vi ska kunna hålla ner kostnaderna i stallet. Men blir det lite folk så riskerar vi till och med att gå minus och den risken kan vi inte ta, tillägger hon.

Även Marma IF har tagit beslutet att avstå från att samarrangera i år. Erik Löfstedt är ordförande och hans resonemang går i samma linje som Ekengren.

– Vi tog beslutet att dra oss ur i år, så tar vi upp det nästa år igen. Det är dumt att utmana ödet. Det är trots allt ingen samhällsnytta med bingo, så vi får dra en gräns där även om det är tråkigt. Många som jobbar för oss i sambanden med bingon är också i riskgrupper.

Hur slår det rent ekonomiskt mot er förening att avstå?

– Det är en stor del av vår inkomst, så är det. Det är kännbart, lite mindre än hälften av vår inkomst. Vi kommer att få minska på utgifter istället, säger Erik Löfstedt.

Söderhamnsortens Ryttarförening har, liksom många andra föreningar, dragit igång en swish-kampanj som i början av veckan hade inbringat 20 000 kronor.

– Ja, det är fantastiskt. Jag är så imponerad av människors engagemang för föreningarna, säger Gunilla Ekengren.

Även för Sorf så är det ekonomiskt påfrestande att avstå sommarens bilbingo.

– Det ger oss mellan 70 till 100 000 kronor på en säsong, det är mycket pengar för oss. Stallet står ju inte stilla och hästarna ska skötas fast det är coronatider.

Vi har haft två tävlingar som fått ställas in i år men vi hoppas kunna arrangera en tävling i månadsskiftet juni/juli, den som är den mest inkomstbringande, berättar Gunilla Ekengren.

Att driva bingon på egen hand för Moheds SK är knappast möjligt, säger klubbens kassör Toril Gustafsson.

– Nej, då klarar vi inte att ha det själv. Som det ser ut så blir det ingenting. Vi håller det lite öppet att eventuellt kunna dra igång senare i sommar om det går, säger hon.

Toril Gustafsson, som har hand om ekonomin i klubben kan också konstatera att den uteblivna bilbingon blir en smäll för klubbens plånbok.

– Ja, det handlar ju om 100 000 i intäkter som vi inte får in. Hur vi ska få in det på annat sätt vet jag faktiskt inte, säger hon.