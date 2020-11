Gamla planer åter aktuella – nya krav på att rusta Norra stambanan: "En överlevnadsfråga för oss"

Hälsingekommunerna längs med Norra stambanan har länge strävat efter att förkorta restiderna och öka flödet av tåg till Stockholm.

– Man kan kalla det en överlevnadsfråga för oss, säger Tony Stark, samhällsplanerare vid Bollnäs kommun. Bara i Bollnäs kommun har vi fyra stationssamhällen, järnvägen är en potential som vi måste använda oss av.

Under årens lopp har det gjorts flera utredningar i ärendet och på sistone har man börjat ta hänsyn till nya faktorer. Det finns framför allt en större medvetenhet om klimatfrågor, där vikten av att minska trafiken efter våra vägar blir allt större.

Sedan länken mellan Söderhamn och Kilafors byggdes har också flödet på godstrafik ökat mellan Kilafors och Gävle. På sistone har allt fler också börjat betrakta de enkelspåriga sträckningarna mellan Kilafors och Ockelbo som Norra stambanans verkliga getingmidja.

Så sent som för ett par veckor sedan bjöd riksdagsledamöterna Anna-Caren Sätherberg (S) och Anders Åkesson (C) in till ett riksdagsseminarium i just detta ärende.

– Det var väl det som var den nya insikten under det senaste seminariet, säger Anna-Caren Sätherberg. Att getingmidjan i Hälsingland behöver byggas bort.

Det finns en hel del åtgärder för att rusta Norra stambanan, men det handlar också om väldiga kostnader. Därför siktar man nu in sig på Hälsinglands getingmidja.

– Utifrån vad det kostar att bygga järnväg så har man insett att man får väldigt mycket för sin peng just här, säger Tony Stark.

Nu har dessutom det norska Stortinget beslutat sig för att elektrifiera och rusta den så kallade Meråkerbanan mellan Trondheim och Storlien, vilket öppnar för möjligheten att binda samman Trondheim och Stockholm i en Atlantbana.

Frågan drivs nu dessutom av representanter för Jämtland och Härjedalen.

– Atlantbanan är en av de absolut viktigaste frågorna för oss, säger Peter Vomacka, verksamhetsledare vid Samling Näringsliv som är ett nätverk med 120 företag i Jämtland och Härjedalen.

– Vi driver den här frågan hårt, att investeringar måste göras i Hälsingland, fortsätter Peter Vomacka.

Det finns undersökningar på att en sänkning av restiden mellan Östersund och Stockholm från nuvarande fem timmar till fyra timmar skulle öka folks benägenhet att välja tåg i stället för flyg eller bil markant.

– Jo men självklart är det ju så, säger Anna-Caren Sätherberg, som representerar Jämtland i riksdagen och själv bor i Åre.

– Restiden spelar ju också roll för vart man väljer att åka, fortsätter hon. Åre är ju en kommun där nästan alla är sysselsatta inom besöksnäringen, så för oss är det jätteviktigt att turister kan minska restiden hit.

Hon tar också upp rustningen av Meråkersbanan, mellan Trondheim och Storlien.

– Nu gör norrmännen sin del då måste vi svenskar också försöka göra vår del, säger Anna-Caren Sätherberg.

Att en annan region nu sätter ner foten och pekar på åtgärder i Hälsingland tycker Tony Stark är anmärkningsvärt.

– Det hör verkligen inte till vanligheterna, säger han.

Han ser planerna som mycket viktiga för Gävleborgs län och kommunerna längs Norra stambanan. De skulle möjliggöra fler tåg, minskade restider men också en regionförstoring där Bollnäs kommun knyts närmare arbets- och studiemarknaderna i Uppsala/Stockholm och Östersund.

Det som krävs nu är att de nya påtryckningarna ska resultera i att pengar för ändamålet skjuts till i den nationella infrastrukturplanen. Den är på tolv år men revideras vart fjärde år, nästa gång 2022.

– Det är nummer ett för oss, att Norra stambanan överhuvudtaget kommer med då, säger Tony Stark.