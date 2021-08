Gamla kören kämpar för Rogsta kyrka – arrangerar konsert för dess framtid

Det var i samband med att luftvärmepumpen i kyrkan gick sönder tidigare i år som kyrkorådet väckte frågan att kallstänga den berörda kyrkan under vinterhalvåret.

Att köpa en ny värmeväxlare till Rogsta kyrka beräknas kosta alldeles för mycket pengar enligt kyrkorådet. Det har tidigare talats om en summa på runt 600 000 kronor.

Motiveringen är även att den stora lokalen är dyr att värma upp och inte lika flitigt använd som andra lokaler i Hudiksvallsbygdens församling.

Om kyrkan kallställs skulle det betyda att inga stora högtider i vinter skulle kunna firas i kyrkan, och inte kommer det heller vara någon övrig verksamhet under den kalla årstiden.

Efter förslaget släpptes under våren har starka känslor framkallats hos berörda lokalbor.

Kerstin Karlsson och Barbro Ryttlinger har valt att engagera sig i frågan.

De sitter med i kyrkorådet och är även initiativtagarna till den konsert som gamla kyrkokören i Rogsta tänkt anordna söndagen den 8 augusti.

– Vi vill bevisa att när det händer något i Rogsta kyrka så kommer det folk, säger Kerstin Karlsson.

De riktar kritik mot motiveringen att kyrkan inte lockar tillräckligt många besökare i paritet med kyrkans storlek.

– Det arrangeras inget som lockar till besök. Det har inte varit något förutom gudstjänst, begravningar, dop eller bröllop senare året. Vi anser att man måste modernisera användandet av kyrkan och hitta lite nya vägar för att nyttja lokalen, säger hon och lägger till:

– Det är många unga familjer med barn som flyttar till Rogsta och Via nu. Vi vill att man gör nånting för barnen för det finns en stor efterfrågan.

Om förslaget om stängning skulle gå igenom är risken att många människor i Rogsta överväger att lämna svenska kyrkan, berättar Kerstin Karlsson.

Barbro Ryttlinger har fått massor av samtal från församlingsbor som är förtvivlade över stängningsförslaget. Det finns ett stort engagemang kring frågan.

– Just nu har vi fått in 311 namnunderskrifter från människor som ställer sig emot förslaget om att stänga kyrkan. Jag har även fått in massor av frågor om ärendet som jag skickat vidare till kyrkorådets ordförande, berättar hon.

För några veckor sedan började medlemmar ur Rogsta kyrkokör återigen repa körsång tillsammans inför söndagens konsert.

– Vi är ett gäng som sjungit tillsammans med min pappa som körledare under 70-och 80-talet. Och sedan under Palle Lindströms ledning på 90-talet. Nu är det Rangvi Blästa som leder kören, säger Barbro Ryttlinger.

Många i kören har inte sjungit tillsammans på 30 år.

– Vi har sett framemot att träffas, en del av oss vara bara tonåringar när vi sjung med varandra. Så det är verkligen en nostalgikänsla med mycket glädje.

Konserten är begränsad till 250 besökare och kommer hållas i Rogsta kyrka klockan 18.00 den 8 augusti.

– Det blir körsånger som folk känner igen, duetter, solosång och lite lyrik med riktigt duktiga sångare. Vi hoppas att många sluter upp och att det kan skicka en positiv signal kring kyrkans betydelse, säger Barbro Ryttlinger.