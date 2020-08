Galna utmaningen – Bollnäscyklister cyklade 60 mil genom Gävleborg: "Känns i benen"

Årets långturer startade i slutet av maj, då med 20 mil på cykel med en sträckning inom Hälsingland. Peter Hedin, som är med i Bollnäs cykelklubb och den som gjort banorna, säger att randonnée inte handlar om att tävla.

– Det är mer en utmaning att klara av. Det finns en hel del regler som man ska följa, säger han.

Med tanke på corona och de restriktioner som fanns när långturerna startade i början av sommaren har upplägget blivit lite anpassat. Efter den första turen har cykelklubben ordnat ytterligare tre på 30, 40 och 60 mil. Den senare hölls under den gångna helgen, med start på lördag morgon.

Peter Hedin, som själv är en van randonnéecyklist och som startade formen i Bollnäs cykelklubb under förra året, säger att fördelarna är flera när man utgår från närområdet.

– Det är inte stora förberedelser. Man kanske ska vara van att cykla hyfsat långt, men man behöver inte åka över halva Sverige och fixa boende och resa.

På den längsta turen var de åtta deltagare. De som fullföljde var ute i över ett dygn. Sträckan gick från Bollnäs till Los och Färila över till Järvsö och Delsbo, in till Hudiksvall och Iggesund för att sedan vika tillbaka in till Bollnäs via Nianforsvägen. Därefter cyklade deltagarna till Ockelbo, Järbo, Sandviken och Gävle upp till Ljusne och tillbaka till Bollnäs igen.

– Totalt, för oss som kom in först, tog det 24 och en halv timme lite drygt. Sen var det en ensam hjälte som körde lite lugnare och kom in vid 29 timmar.

Peter Hedin säger att han cyklade under ungefär 20 och en halv av de timmarna, resterande fyra har gått till att äta, byta om eller stanna till vid någon av kontrollerna längs vägen. Tidigare har han stannat på en så lång sträcka, men inte den här gången.

– Det här var första gången jag cyklade i ett sträck, utan att ta nattvila. Det känns i benen, mina lår är inte helt pigga.

Peter Hedin säger att den här typen av tur också kan vara klart mer utmanande än ett lopp. Men deltagarna är nöjda.

– Det är ju en prestation. Det är ju inte lätt alltid, att till exempel cykla något av de större motionsloppen där det finns funktionärer och man kan stanna och få hjälp med reparation och har folk som hejar på, så är det här mer mentalt svårt.

– Det kan mycket väl hända att man hamnar ensam och bara cyklar på och det blir jobbigt och man är trött. Då är det definitivt en utmaning av ett annat slag också.