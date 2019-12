Gäddfiske ger miljoninkomster till Hälsingland: "Vi lyssnar av vad kunderna vill ha"

Det är framför allt insjöfiske av gädda, abborre och gös som lockar fransmän, polacker, tyskar och holländare att ta sina kastspön till Hälsingland.

– Jag valde i ett tidigt stadium att strategiskt fokusera på de stora, mest professionella utländska resebyråerna inom fisketurismen, säger projektledare Stefan Barenfeld.

De tio aktörerna i Hälsingland har inriktat sig på produktutveckling. Thomas Gunnarsson hade sedan 32 år en verksamhet med teambuildning där kunderna var större företag, barndop, bröllop, möhippor. Nu är fisket en stor andel av verksamheten.

– Vi lyssnar av vad kunderna vill ha. Vilken slags båtar och utrustning de föredrar. Vill de ha diskmaskin och mer garderober så ordnar vi det, säger Thomas Gunnarsson.

Den hälsingska naturen med allemansrätt är den stora attraktionen men en framgångsfaktor är att ha duktiga guider som introducerar nya gäster bedömer han.

– Att ha bra guider är avgörande för att lyckas. Värdskapet är en annan framgångsfaktor, säger Thomas Gunnarsson.

Arrangörer som honom har nu köpt in ett trettiotal båtar som hyrs ut till fisketurister runt om i Hälsingland. Kungsholmen i Segersta exempelvis, har investerat drygt fyra miljoner kronor i uthyrningsstugor och nya uthyrningsbåtar.

Det finns en etablerad fisketurism i södra Sverige sedan många år. Nu visar det sig att fisketuristerna i Hälsingland spenderat runt 11 miljoner kronor vilket skapat investeringar på 14-16 miljoner kronor sedan 2011.

– Det är arrangörer som investerar, tack vare att det blir bokningar, säger projektledare Stefan Barenfeld.

Thomas Gunnarsson berättar om utländska gäster som bokat in nya fisketurer till nästa år samtidigt som de checkat in på Långsbo Island. Han har köpt in en till ö i Forsasjöarnas vattendrag som ett komplement till ön i Långsbo för att fortfarande kunna ta emot företagsbokningar.

– De fiskare som kommer hit är otroligt seriösa i sin hobby. Det är också kul att fiskeintresserade familjer som börjat att komma hit säger guiden Tobias Sigvardsson.

Han berättar om att gästerna gärna köper ny utrustning och att han därför håller kontakt med lokala försäljare. Gästerna vill också prova nya saker och har därför inför nya säsongen startat ett samarbete med en lokal kajakuthyrare som köpt in fiskekajaker för spinnfiske.

Fisketuristerna ägnar sig huvudsakligen åt spinnfiske och de verkar uppskatta att de kan fiska ostört och utan att trängas med andra fiskare.

– Det är viktigt för oss att vi sysslar med hållbart fiske. Vi vill bevara och framtidssäkra vattnens ekosystem genom att inte ta upp för mycket fisk och framförallt inte ta upp de större fiskarna, säger Tobias Sigvardsson.

Arrangörerna använder begreppet hållbart fiske i stället för "catch and release", fånga och släpp till baka fisken i vattnet. Det innebär att gästerna ibland tar upp en fisk för att äta den men all större fisk ska släppas tillbaka.

– En stor fisks gener är värd oerhört mycket för vattendraget den simmar i, säger Tobias Sigvardsson.

Särskilt gäster från Frankrike och Polen brukar säga att det finns en förmögenhet runt om kring oss. De talar om svampen förklarar Thomas Gunnarsson.

– Vi är därför intresserade av att boka på fler aktiviteter. Vi behöver guider som kan ta med folk för att plocka svamp eller titta efter älg, säger Thomas Gunnarsson.

Projektet Fishing in the middle of Sweden, FIMS, startade 2011 och genererade över fyra tusen gästnätter i Hälsingland bara under 2019. Bakom projektet står alla kommuner i Hälsingland samt Region Gävleborg med Stefan Barenfeld som projektledare.

– Det är projektet som gjort att satsningen på fisketurismen har blivit så framgångsrikt, säger Thomas Gunnarsson.

Förutom att ta fram resebyråer med rätt profil så jobbar projektet mycket med kompetensutveckling av de lokala arrangörerna.

Idag finns Fishing in the middle of Sweden ekonomiska förening med ett 30 tal medlemmar som då är fiskearrangörer och fiskeanläggningar med boenden och guider.

– Vi har lärt oss mycket genom andra i föreningen, säger Thomas Gunnarsson.

FIMS är den tredje generationen av fiskeprojektet och det avslutas till sommaren. Arrangörerna hoppas att Hälsingekommunerna ska se värdet i någon slags förlängning.

– Avslutas projektet nu, så kommer bokningarna att rulla på. Men det finns så mycket mer att utveckla, säger Stefan Barenfeld.

En sådan fortsättning kan handla om att utveckla isfisket för att förlänga säsongen.

– Det är endast tillsammans som vi kan hålla ihop och visa upp en enhetlig sportfiskedestination Hälsingland, säger Stefan Barenfeld.