Fyra segrar till stall Jan-Olov Persson – hemma på Hagmyren

GS75-omgången inramades av Jan-Olov Perssons inbjudningslopp och inledningsvis gick segern till egna stallets Häsen Räsern som Ulf Ohlsson lyckades måtta in mot länge ledande Thess Vilja. Segertiden blev 1.25,4a/1 640 meter när Häsen Räsern tog sin fjärde raka seger.

Ulf Ohlsson vann även den andra avdelningen. Då med Martin Lundahls Pyrmo som övertog ledningen varvet från mål och höll undan för utvändige Hvalstad Odin. Segertiden blev 1.25,5a/2 140 meter.

Hårt i mål blev det även i den andra avdelningen där storfavoriten L.Q.Widde länge ledde i stor stil för Jörgen Westholm. Han lyckades inte skaka av sig Wilda Simon som blev närgången men inte riktigt hann fram för Jan-Olov Persson. Segertiden för L.Q.Widde blev därför 1.30,0/2 140 meter.

I ett montélopp hade Smedheim Solan en fin uppgift för Emilia Leo som underlättades ytterligare av galopperande konkurrenter. Smedheim Solan tog över i början av upploppet och vann enkelt på 1.25,0/1 660 meter.

En behändig uppgift hade även Tor Örjan Johansens Åsrud Vilja i Sleipners Elitlopp för ston. Körande Örjan Kihlström valde att backa sig sist för att sedan styra på fältet 1 200 kvar och rundade till en lätt seger via 1.21,5 sista tusen. Segertiden blev nya svenska rekordet 1.22,5/1 660 meter.

Norsk seger blev det även i ett annat stolopp som Tom Erik Solberg vann från ledningen med Öystein Tjomsland-tränade Moi Edel. Segertiden blev 1.27,3a/2 140 meter. Här galopperade Backestjärna bort minst en andraplats mitt på upploppet.

Joakim Elfving-tränade Moddson har vi ännu inte sett botten i och i Sleipners Fyraåringslopp tog han tillsammans med Rikard Skoglund nionde segern i tionde starten sedan han övertagit ledningen in i första kurvan och sedan fått bestämma. Rikard hade allt under kontroll med Järvsö Elling i rygg och gled undan till seger på 1.28,5a/2 140 meter via 1.26,8 sista tusen.

Totalt blev det en tränarfyrling för Persson. Hälsinglands Treåringspris med 100 000 kronor i förstapris blev en enkel uppgift för Jan-Olov Persson-tränade favoriten Oppgårdsdrängen. Mats Djuse fick överta ledningen i första kurvan och kunde bestämma i ett jämnt tempo med stallkamraten Eld Tekno på utsidan och stack undan till slut via 1.30,0 sista varvet. Segertiden blev 1.30,2a/2 140 meter.

Linje 5 med 150 000 kronor i förstapris blev även det en framgång för Jan-Olov Persson och Mats Djuse sedan Gott Klirr spårat från start till mål. Fick tidigt favoriten Våler Nikolaj på utsidan men hade ingan problem att sticka undan och vinna på 1.24,0/2 140 meter.

Mats Persson