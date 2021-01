Fyra matcher på en vecka – Fryklund vet vad som krävs: "Får se om jag ens klarar det"

Broberg är utanför slutspel just nu.

Det positiva är att man har två matcher mindre spelade än lagen som jagas.

Det negativa är att försprånget ska plockas in under en smått omänsklig vecka.

– För det första får man inte gripas av nån panik, vi måste ta det lugnt och inte sväva iväg, säger lagkaptenen Magnus Fryklund.