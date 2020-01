Fyra hörnmål och poängshow från Hellmyrs knäckte Hammarby: "Tung prestation i rätt läge"

MATCHEN I KORTHET

Efter en drömstart för Hammarby och hörnmål från Adam Gilljam, tillbaka efter sin avstängning, redan i tredje minuten så hände det inte så mycket mer för gästerna från Stockholm.

Bollnäs tog över spelet och skapade en del hörnor och halvchanser mot ett allt mer lågt stående Hammarby, och till slut kom också både en kvittering (Christoffer Fagerström) och ett ledningsmål (Marcus Ståhl). Fullt rättvist i halvtid.

I andra så rivstartade båda lag och efter kvarten spelad stod det 3–3. Avgörandet dröjde sedan till 78:e- och 81:a minuten då Bollnäs med två snabba mål stängde matchen. På slutet så ökade man på fram till seger med 8–3. Det sista genom Andreas Westh var lagets fjärde på hörna för kvällen.

MATCHENS LIRARE

1. Per Hellmyrs, Bollnäs

Har varit småseg efter annandagsderbyt, men mot Hammarby så klev han fram och stängde en match som länge stod och vägde. Tre assist och ett klassmål från honom petar upp honom på den här platsen i kväll!

2. Robin Sundin, Hammarby

Med sin fina skridskoåkning och speluppfattning så var han ett ständigt hot mot Bollnäs och fick även sätta 3–3. Bär mycket av Hammarby och är den där typen av spelare du kan luta dig mot när det blåser. Något han visade tydligt på Sävstaås, även om det inte räckte till någon seger.

3. Samuli Helavuori, Bollnäs

Aktiv och drivande från start och låg bakom mycket av Bollnäs offensiv som hade problem med ett lågt Hammarby. Kom i vågor matchen igenom och ser till att motståndarna får det jobbigt.

MATCHENS...

Explosiva start

Bollnäspubliken skrek och jublade lika högt som Daniel Mossberg när han satte 3–1 på hörna i den 49:e minuten. Men mitt i glädjeruset startade spelet – och Adam Gilljam flippade fram bollen mot Jakob Bucht som knackade in 2–3.

Timeout

En kvart in på andra halvlek så tog Bollnäs timeout. Ställningen var 3–3 i det läget, men spelet hackade och Hammarby var på väg att koppla ett massivt övertag på isen. Efter det korta snacket så blev det ordning på hemmalaget igen.

Prestation

Christian Mickelssons jobb fram till 4–3 var vasst. Bollnäsanfallaren fick bollen till höger och drev in efter kortlinjen och gjorde bort ett par försvarare. Letade skottläge men fick fortsätta snett bakåt och kunde sedan dundra in bollen från en central position. En tung prestation i rätt läge för Bollnäs.

Prestation 2

Per Hellmyrs matchavgörande 6–3 efter 81 minuter var efterlängtat av både honom själv och publiken på Sävstaås. Bollnässtjärnan tog fart från egen planhalva och körde sedan rakt igenom Hammarbyförsvaret och rullade lekande lätt in bollen.

Leverans

Att få hörnorna att fungera är A och O för att vinna matcher. Bollnäs fick rejäl utdelning mot Hammarby. Först när Christoffer Fagerström stötte in en hörnretur och sedan två gånger om genom Daniel Mossberg.

MATCHFAKTA

Bollnäs–Hammarby 8–3 (2–1)

Målen: 0–1 (3, hörna) Adam Gilljam., 1–1 (33, hörna) Christoffer Fagerström (Joel Wigren), 2–1 (36) Marcus Ståhl (Samuli Helavuori), 3–1 (49, hörna) Daniel Mossberg (Joel Wigren), 3–2 (50) Jakob Bucht (Adam Gilljam), 3–3 (55, hörna) Robin Sundin (Ivan Lebedev)., 4–3 (69) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 5–3 (78, hörna) Daniel Mossberg (Per Hellmyrs), 6–3 (81) Per Hellmyrs, 7–3 (85) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 8–3 (89, hörna) Andreas Westh.

Utvisningar: Bollnäs 2x10 min, Hammarby 1x10.

Domare: Niklas Skoog.

Publik: 1 179.