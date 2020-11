Funktionshinderdagen blir digital – Måns Möller en av föreläsarna: "Starka berättelser"

Under de senaste sju åren har kommunens tillgänglighetsråd tillsammans med Funktionsrätt Bollnäs uppmärksammat den internationella funktionshinderdagen genom olika tillställningar.

– Funktionsrätt Bollnäs är en paraplyorganisation för kommunens funktionshinderföreningar. Det är ett tiotal föreningar som är medlemmar, berättar Mona Nilsson, ordinarie ledamot i tillgänglighetsrådet.

Förra året anordnades föreläsningar och föreningar fick visa upp sig på Kulturhuset i Bollnäs i samband med dagen.

– Vi tyckte att det var ett så bra upplägg och ville gärna göra likadant i år. Men som med allt annat just nu så blir det under annorlunda former, säger tillgänglighetsrådets ordförande Britt-Marie Rosenqvist.

I stället har man spelat in ett program med tal, musik och föreläsningar som kommer att sändas digitalt den 3 december.

Per Wik är en föreläsarna och han kommer att berätta om hur det är att leva med asperger.

Malena Hilding, krönikör, författare och tidigare journalist på Ljusnan och helahälsingland.se, berättar om sin bror.

– Min föreläsning handlar om min bror som i artonårsåldern fick diagnosen paranoid schizofreni. Den handlar om honom och mig och hur livet förändras för oss båda genom diagnosen och hur hela familjen går igenom ett sorts stålbad.

Komikern Måns Möller är en van föreläsare. Förra året berörde han många med sin medverkan i tv-programmet Stjärnorna på slottet när han berättade om sin son med autism, något han också fokuserar på i sin föreläsning.

Enligt Britt-Marie Rosenqvist kan spännande och starka berättelser utlovas.

– De berättar alla om självupplevda och berörande saker och erfarenheter av funktionsrättsfrågor, säger hon.

Britt-Marie Rosenqvist tror att dagen är lite extra viktig i år.

– De som har något besvär eller hinder i livet är en utsatt grupp i alla lägen, men extra drabbade just nu. Det känns viktigt för oss att inte ställa in utan att genomföra dagen ändå, säger hon och tillägger:

– Även om det tyvärr är så att alla inte har tillgång till dator. Så de som allra mest skulle behöva en dag för att muntras upp kommer kanske inte att nås.

Inspelningen kommer att läggas ut på kommunens hemsida och på Facebook och där kommer den att ligga kvar i två veckor. Måns Möllers föreläsning kan dock endast ses den 3 december.