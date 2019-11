Fullt ös i närradion när Kjell, Göran och Arne laddar med dansband: "Det märks att det är populärt"

You're simply the best, better than all the rest

Better than anyone, anyone I ever met

I'm stuck on your heart, I hang on every word you say

Tear us apart, baby, I would rather be dead ...

Tina Turners hesa röst strömmar ur högtalarna utanför studion. Kjell Jansson, Göran "Zamora" Lind och Arne Qvick bänkar sig i de röda, galonklädda sofforna runt fikabordet och hugger in på varsin räkmacka.

– Det märks att det är populärt med dansbandsmusik. Det finns folk som vill att vi ska köra varje fredag, säger Kjell Jansson.

Så mycket vill han inte låsa upp sig längre. Annat var det vid starten, i slutet av 90-talet när Kjell Jansson gick på Bollnäs folkhögskola. Då körde han hårt i några år.

– Det var dans på Tuppens varje fredag och vi kunde ha färska intervjuer med dansbanden som skulle spela. Folk lyssnade på oss innan de skulle ut, berättar han.

Konceptet med dansbandsmusik fick följa med till Söderhamn, där Kjell Jansson startade Radio Söderhamn 2006. Den första lokalen hade man i anslutning till Söderhamnsnytt, innan man flyttade till CFL. Lokalerna på Nygatan 17 har inrymt Radio Söderhamn sedan 2012.

– Vi började småskaligt med två timmar på morgonen och sedan har vi byggt på. Nu är vi här, säger Kjell Jansson.

Sedan 2007 har Dansbandstimmarna varit ett stående inslag i tablån och hörs sista fredagen i månaden mellan klockan 20 och 22. Då går telefonen varm i studion.

– Många försöker ringa in före åtta, men det gör de förgäves, säger Göran "Zamora" Lind skämtsamt.

För säkerhets skull har de laddat med en låtlista, men den behövs sällan.

– Folk ringer in och önskar låtar i stället. Mejlar gör de också och man är som en bläckfisk när man sitter där med telefonen och ska plocka fram låtar, säger Kjell Jansson.

En orangefärgad lampa lyser inne i studion när det är någon på tråden. Då gäller det för Kjell Jansson att svara och prata, samtidigt som han letar upp önskelåten på Spotify. Men skulle mardrömmen inträffa, nämligen att datorn kraschar eller uppkopplingen inte fungerar, finns räddningen nära: ett förråd är täckt med cd-skivor från golv till tak och det går att spela det mesta därifrån.

– Vi har en väldig bredd i musiken och spelar låtar från 30-talet och framåt.

Omkring 4 000 lyssnare per dag rattar in FM 89,7. Förutom Dansbandstimmarna sänder stationen program med både country, rock och blues, bjuder in gäster till studion och går ut med samhällsinformation som kommunfullmäktiges sammanträden. Från tidig morgon till framåt kvällskvisten, sju dagar i veckan, fyller kanalen sin plats i etern med det blandade innehållet.

– Där ute är det folk som träffas som vi gör, sitter och snackar lite och sedan lyssnar de på oss, säger Kjell Jansson.