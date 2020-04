Full fart i skogen trots pandemin – Skogskul lockar många barn: "Handlar om lek och att ta sig fram i skogen"

På onsdagskvällen samlades barn och unga för årets andra Skogskul-träning med Alfta-Ösa OK. I de tre olika grupperna, där barnen delats in efter ålder, bekantar de sig med skogen och karttecken.

Lite speciallösningar på grund av coronaviruset har det blivit. Bland annat har träningarna i år bara föranmälda barn och de tre grupperna samlas på olika ställen.

– Hade det varit som det är normalt så hade alla samlats här tillsammans, säger Helena Bånga, Alfta-Ösa OK.

I år hade Skogskul mellan 50 och 60 föranmälda barn, berättar Magnus Unborg, Alfta-Ösa OK. Vad de gör på träningarna beror på vilken grupp de tillhör.

– För de yngre handlar det om lek och att ta sig fram i skogen. För de äldre är det mer att läsa kartor och att kunna översätta kartan till verkligheten. Och de äldsta är tävlingsungdomar, som man vill ska ta nästa steg, säger Magnus Unborg.

Gänget som heter just Skogskul har samlats vid Jättarna i Nabbabacken. Där har de delats in i ytterligare tre mindre sällskap. Den ljusgröna gruppen, som under onsdagen leds av Jocke Larsson och Linnéa Alfredsson, går igenom vad de pratade om under förra träningen.

Alfred Hansson och William Nyholm är två av barnen som är med i Skogskuls ljusgröna grupp.

Orientering är roligt, tycker de båda två.

– Jag har varit med den här gången och den förra, säger Alfred Hansson.

– Jag har varit med ganska länge, säger William Nyholm.

Under den här träningen över de bland annat på att passa in kartan rätt. Det gör de på olika platser längs med stigen vid Kyrktjärn.

– Vi har lärt oss hur träd ser ut på kartan. Det är lite krångligt att passa in den, säger William Nyholm.