Full fart för Barncancerfonden – de arrangerade Run of hope för första gången: "Vi vill vara med i kampen"

Välgörenhetsloppet Run of hope arrangerades på flera håll i landet under helgen. De lokala loppen i Bollnäs och Edsbyn strävade efter att dra in så mycket pengar som möjligt till Barncancerfonden.

– Det är värt varenda minut vi lägger ner på det här. Det är otroligt kul, säger Pär Tynell, från Svensk fastighetsförmedling i Bollnäs.