Full attack i en halvlek räckte inte – men Hellmyrs hyllar insatsen: "Härligt att spela när det är lite klös"

Bollnäs första halvlek var sömnig, fantasilös och uddlös. Det gav också 0–3 med in i halvtidsvila efter att Vetlanda satt full gas under 13 väldigt effektiva minuter.

Men den perioden i matchen vill Per Hellmyrs helst glömma – och hellre prata om det som hände efter paus.

– Vi var tvungen att köra, 0–3 i halvtid, då finns bara ett läge. Vi gör en riktigt bra andra halvlek och är tunga och sköljer över dem. Men vi får inte in bollen. Det är bra karaktär på matchen, i alla fall sista delen. Det är härligt att spela då, när det är lite klös, säger han.

Från avslag satte Bollnäs hög press på Vetlanda och under långa stunder var det spel mot ett mål. Samuli Helavuori fick in en tidig reducering på en hörnvariant och ett allt tröttare Vetlanda drog på sig flera utvisningar.

Men marginalerna var på smålänningarnas sida.

– Det var stolpe ut, vi börjar bra och rullar in bollen i mål innan de ens känt på den, och då var det en tveksam offside som domaren tar, och det fortsatte sen, säger Per Hellmyrs, som mitt i Bollnäs offensiv åkte på en otajmad utvisning utvisning för olämpligt uppträdande.

Vad hände?

– Jag säger väl ingenting så har jag inget sagt, men det var en utvisning. Det var onödigt så klart. Jag förstår vad du menar, men vi har ju nåt läge då också och tar oss in i straffområdet gång på gång.

Bollnäs fick till slut in 2–3 när Christian Mickelsson stötte in ett inspel från Christoffer Fagerström, som var överallt under slutforceringen.

Och på tilläggstid kom det gyllene läget för kvittering när Daniel Mossberg träffade en liggande Philip Lennartsson i straffområdet – domare Jonas Kandell tvekade inte och pekade på straffpunkten.

Men matchens sista skott, från just Fagerström, gick rakt på David Borvall.

– Vi backar honom 100 procent, bollen hade lika gärna kunnat slinka in och då hade vi haft en pinne. Det är surt att förlora, men säsongen är lång och vi har mycket bra att ta med oss, vi ser till innehållet.

Ni stängde in er i omklädningsrummet rätt länge efteråt, något särskilt?

– Vi brukar göra så, är det seger är det mer tjo och tjim. Nu är vi besvikna och städar av matchen lite snabbt. Det händer inte så ofta att vi behöver göra det här hemma...

MATCHFAKTA

Elitserien, omgång 5

Bollnäs–Vetlanda 2–3 (0–3)

Mål: O–1 (33) Emil Nordström (Tobias Nyberg), 0–2 (37) Pontus Nordström, 0–3 (46) Emil Fedorov (Axel Ekholm), 1–3 (51, hörna) Samuli Helavuori, 2–3 (82) Christoffer Fagerström (Christian Mickelsson).

Hörnor: 8–9 (5–5)

Utvisningar: Bollnäs 2 x 10, Vetlanda 5 x 10.

Domare: Jonas Kandell.

Publik: 1 380.