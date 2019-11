Frillesås skakade Bollnäs på Sävstaås knottriga is: "En stark vändning – men utan glans"

MATCHEN I KORTHET

Det blev en ganska trevande start på en is som snabbt nog ställde till problem, även om det förväntade regnet uteblev – tack och lov. Frillesås visade direkt att de tänkte sälja sig dyrt, låt väldigt tätt och intensivt på bollhållare. Och chockstartade med ett konstmål av Adam Rudell i andra avslutade anfallet. Ett ganska uddlöst Bollnäs jagade och jagade, men hittade få lägen med ett ganska stereotypt anfallsspel. I stället kunde Frillesås kliva fram och kontra in 2–0 genom Jakob jenefeldt.

Till slut kunde ändå Per hellmyrs bryta isen med läcker flip fram till Christian Mickelsson som förlängde bollen för en reducering. Bara två minuter senare var samma Mickelsson på rätt plats framför mål för att peta in kvitteringen.

Andra halvlek blev en svängigare historia, och då med mer tryck får ett mer aggressivt hemmalag. Samtidigt stod Frillesås upp starkt i defensiven och var inte alls ofarligt i snabba spelvändningar. Men till slut skulle Christoffer Fagerströms fräcka mål med halvtimmen kvar bli avgörande, Bollnäs hade fler (i synnerhet Fagerström) rena chanser men fick nöja sig med att hålla undan till knapp seger. I slutändan blev det en stark och välförtjänt vändning, men utan särskilt mycket glans.

MATCHENS LIRARE

1. Christoffer Fagerström, Bollnäs

Med förkylningen ur kroppen har 45:an börjat tuffa igång på allvar, och var den spelare som gjorde mest skillnad i den här besvärliga matchen. Ständigt på hugget och ett konstant hot, som lossade flera vassa skott och alltid med i hetluften. Dessutom en avgörande och superstark insats när han snodde bollen högt och på egen hand smällde in det som blev segermålet.

2. Samuli Helavuori, Bollnäs

Vänsterhalven gjorde en av sina bästa matcher för säsongen, med bra driv i åkningar och kreativa initiativ. Lämnade dessutom ofta sin kant för att operera med en stor aktionsradie. Hade stor del i förarbetet till Mickelssons 2–2.

3. Christian Mickelsson, Bollnäs

Visst, det skulle såklart gå att ta Per Hellmyrs igen - han är liksom alltid värd en plats på listan. Men nu får han stå tillbaka för radarkompisen och glödhete målskytten Mickelsson – som får trean för sin så värdefulla förmåga att vara på rätt plats när det behövs som mest. Toppar skytteligan med sina 13 mål.

MATCHENS...

...konstnummer

Helt plötsligt klev Adam Rudell fram på vänsterkanten, plockade upp bollen på klubban och studsade sig hela vägen till rent läge för ett vinkelskott på halvvolley. Virtanen i hemmaburen hade inte en chans – ett bandymål extraordinärt.

...snabba vändning

Bollnäs var rejält under isen i underläge 0–2. Då hittade Per Hellmyrs fram till radarkompisen Christian Mickelsson för en reducering, och bara minuter senare var samme glödhete målskytt på rätt plats för att peta in kvitteringen också.

...jätteutkast

Pertti Virtanen slungade bollen hela vägen ned till motsatta straffområde där Christoffer Fagerström tog ned för ett friläge, men kom lite för nära Frillesås burväktare Jakob Hugoh och inget mål den gången.

...hörntorka

Nä, det vill sig inte för Bollnäs på fasta situationer. Med ytterligare sju resultatlösa hörnor i den här matchen har Bollnäs nu två mål på totalt 50 hörnor.

...brytning

Med en bräcklig ledning och inte mycket tid kvar kommer den där långa lyran som så när ger Fredrik Brandin friläget och chans till kvittering – men då kommer en vältajmad kapten Andreas Westh med långa klubban i sista stund.

MATCHFAKTA

Elitserien, omgång 7

Bollnäs–Frillesås 3–2 (2–2)

Mål: 0–1 (8) Adam Rudell (Fredrik Brandin), 0–2 (35) Jakob Jenfeldt (Adrian Emretsson), 1–2 (40) Christian Mickelsson (Per Hellmyrs), 2–2 (42) Christian Mickelsson (Samuli Helavuori), 3–2 (62) Christoffer Fagerström.

Hörnor: 7–2 (4–0).

Utvisningar: Bollnäs 1 x 10, Frillesås 1 x 10.

Domare: Mikael Hillerius.

Publik: 1 043.