Läsartext: Massor av medaljer till Hälsingland i Norrlandsmästerskapen

Det blev en något mindre grupp än vanligt som denna gång åkte till tävlingen från Hälsingland, men alla kämpade desto bättre. Hälsinglands lag bestod av: ledaren Maria Johnson från Strands IF, Albin Silén, Casandra Johnson, Nora Rosengren, Adelina Borges Olsson och Martin Persson från Strands IF, Alexander Nyström, Abbe Ali, Nellie Tällberg, Saga Thyr och Alma Hansson från Bollnäs FIK samt Martin Jansson från Söderhamns IF.

Sveriges snabbaste 16-åring Alexander Nyström från Bollnäs tog hem guld i både 60 m och 400 m i klassen P17. Nästa helg väntar ISM i Norrköping för Alexander och i början av mars IUSM i Västerås.

Klubbkompisen Abbe Ali P17 tog guld i 1500 m och brons i 400 m. Alma Hansson F14, även hon från Bollnäs FIK, tog silver i längd och brons i 60 m. Strands duktiga kastare Albin Silén i klassen P17 kammade hem guld i vikt och silver i kula.

Sprint- och hoppartalangen Casandra Johnson, även hon från Strands IF, tog trippelguld i klassen F15 genom att vinna alla grenar hon deltog i: 60m, längd och höjd. För Albin och Casandra väntar närmast IUSM i Västerås. Klubbkompisen Nora Rosengren F15 kastade hem ett silver i vikt. Martin Jansson från Söderhamns IF tog guld i 1500 m och 800 m för män.

Alla bidrog till en lyckad helg med flera personbästa och en härlig gemenskap. Även bad i finska Torneå hanns med.

Camilla Thor/Läsartext