Frida Demervall: Vill Hudiksvalls politiker ha mer vindkraft?

I Agenda den 11 april medverkade den brittiska nationalekonomen Nicolas Stern. Stern gjorde sig ett världsnamn i och med publiceringen av den så kallade Sternrapporten, eller Stern Review on the Economics of Climate Change, som publicerades 2006. En rapport där samhällskostnaderna till följd av klimatförändringarna uppskattades.

Rapporten slog ner som en bomb. Helt plötsligt kunde många fler ta till sig frågan och förstå följderna av den globala uppvärmningen. Det var inte längre bara abstrakta prognoser utan något som gick att diskutera i kronor och ören. Rapporten var ingen munter läsning då och nu, 15 år senare, ser det fortfarande väldigt mörkt ut enligt Stern.

Det har skett en stor förändring i hur många företag jobbar med miljö och klimatfrågor jämfört med tidigare

Men, och det är ett stort men, det finns ljuspunkter och hopp nu som Sternrapporten inte kunde förutse för 15 år sedan. Det har skett en stor förändring i hur många företag jobbar med miljö- och klimatfrågor jämfört med tidigare. Många företag har förstått att klimat- och miljötänk är ett vinnande koncept och med det kommer utveckling.

Mest illustrativt för detta samband är nog det som hände i USA under Trumps tid som president. Trots att politiken tydligt tog avstånd från klimatarbetet så fortsatte utvecklingen och arbetet för bättre miljö och klimat inom många amerikanska företag. Inte för att de i första hand ville vara "snälla" mot klimatet, utan för att det lönade sig.

I Sverige finns det också många goda exempel, inte minst sker det just nu ett revolutionerande och banbrytande projekt i samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall. Målet är att föra ut världens första helt fossilfria stål på marknaden till 2026.

Järn och stålindustrin står idag för cirka 40 procent av Sveriges industriutsläpp av växthusgaser, vilket har sagts motsvara ungefär 2,5 miljoner Thailandsresor. Ingen liten utsläppare med andra ord. Att kunna göra denna process fossilfri gör skillnad på riktigt. Men det finns ett krux. För att göra fossilfritt stål krävs det el, mycket el. Enligt beräkningar skulle en övergång till fossilfri stålproduktion i Sverige kräva tio procent av landets elkonsumtion.

Behovet av el kommer bara att öka och vi måste se till så att elbehovet möts av en miljövänligare produktion än den av kol, olja eller kärnkraft.

I förra veckan hölls ett samrådsmöte där Svea Vind Offshore presenterade sina planer på att anlägga uppemot 108 nya kraftverk sex kilometer från Agön i Hudiksvalls skärgård. Vindkraft som behövs för att vi ska kunna ställa om och få ner utsläppen av växthusgaser. Men från politiskt håll är det ännu oklart hur man ställer sig i frågan.

Om det ska vara möjligt för företag att fortsätta driva på och leda utvecklingen mot fossilfria produkter, ja då kommer vi att behöva el, mycket el.

I vindkraftsdebatten höjs ofta röster om att vi i norra delen av Sverige inte har behov av mer elproduktion och att vindsnurrorna förstör, förfular och låter. Vinkraftmotståndarna för ofta en väldigt aggressiv och hätsk debatt och det är förståeligt att det finns en stor försiktighet kring dessa frågor från politiskt håll.

Men samtidigt, om det ska vara möjligt för företag att kunna fortsätta driva på och leda utvecklingen mot fossilfria produkter, så som fossilfritt stål, ja då kommer vi att behöva el, mycket el. El som inte producerats med fossila bränslen.

Här måste våra kommunalpolitiker bli mycket tydligare med vilka de egna ambitionerna är och hur de tänker arbeta för att få till den fossilfri elproduktion.